FACC Aktie: Ab heute neuer Aufsichtsrats-Vorsitzender!

Weitere Suchergebnisse zu "Facc":

Seit heute (= 1. Januar 2020) gibt es bei der FACC AG (kurz „FACC“) einen neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Nach dem am 20. Dezember kommunizierten Rückzug des vorigen Aufsichtsratsvorsitzenden mit Wirkung zum Jahresende 2019 hat nun Herr Pang Zhen den Posten des Aufsichtsrats-Vorsitzenden übernommen, so FACC. Der Flugzeugkomponentenhersteller mit Sitz in Oberösterreich teilt dazu mit, dass Herr Pang Zhen bereits zuvor ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung