F24 AG erweitert Produktportfolio durch die Übernahme der Business-DNA Solutions GmbH, einem führenden Anbieter für Governance, Risk und Compliance Lösungen

München/Zürich (ots) -Die F24 AG, Europas führender Software-as-a-Service (SaaS) Anbieter für Incident- und Krisenmanagement, Alarmierung sowie für Geschäftskommunikation, erweitert ihr Produktportfolio mit der Übernahme der Business-DNA Solutions GmbH, einem Anbieter modernster Lösungen für Governance, Risk und Compliance (GRC) in der DACH-Region.Mit diesem Schritt erweitert F24 das Produktportfolio deutlich im Bereich Risikomanagement und Business Continuity Management. Das Hauptprodukt von Business-DNA, TopEase, ist eine umfassende Software-Plattform für das Management von Risiken, Prozessen, Governance, Resilienz, Sicherheit und BCM.Produkt-Portfolio entlang der gesamten WertschöpfungsketteMit diesem Schritt ist F24 in der Lage Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu unterstützen - von frühen Phasen wie Risiko- und Business Continuity Management über Notfallalarmierung und Ereigniskommunikation bis hin zum umfassenden Krisenmanagement.Dr. Jörg Rahmer, Vorstandssprecher der F24: "Wir freuen uns sehr, Business-DNA in der F24 Familie willkommen zu heißen. Mit diesem Schritt erweitern wir unser Know-How und unsere technologische Kompetenz. Außerdem können wir unsere Kunden in jeder Phase vor, während und nach einer kritischen Situation mit unserem ganzheitlichen Portfolio für Resilienz unterstützen."Das Management Team von Business-DNA wird seine Arbeit als Teil von F24 nahtlos fortsetzen.Dr. Roland Pulfer, CEO von Business-DNA: "Wir freuen uns sehr, Teil der F24 mit ihrer globalen Präsenz zu sein. Dies wird unseren bestehenden Kunden großartige Möglichkeiten bieten. Wir freuen uns sehr darauf, die gemeinsame Zukunft zu gestalten, um unsere Kunden in Zukunft noch besser zu unterstützen."Mehr Informationen unter https://f24.com/de/pressemitteilungen/