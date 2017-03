Eyemaxx schließt ein Projekt nach dem anderen ab!

Liebe Leser,

Eyemaxx sorgte zuletzt mit zwei Projekten für positive Schlagzeilen. In Leipzig hat das Immobilienunternehmen das Projekt „Thomasium“ erfolgreich abgeschlossen. Und in Mannheim steht ein Abschluss des Projektes „Postquadrat“ vor dem Abschluss.

„Erneut ein großes Projekt erfolgreich abgeschlossen“

Beim Projekt „Thomasium“, einem medizinischen Zentrum inklusive Wohn- sowie Gewerbeflächen, fand nun die Übergabe an den Käufer statt. Der institutionelle Investor aus Deutschland hatte die Immobilie mit einer vermietbaren Fläche von etwa 4.982 Quadratmetern schon vor Bauende im Herbst 2016 gekauft.

„Mit der Übergabe des Thomasiums an den Käufer haben wir erneut ein großes Projekt erfolgreich abgeschlossen“, kommentierte Eyemaxx-Chef Michael Müller in einer Pressemitteilung: „In der Stadt Leipzig, die zu den attraktivsten Immobilienstandorten Deutschlands gehört, sind wir auch mit einem weiteren großvolumigen Projekt aktiv.“ Als Beispiel nannte er das Stadtentwicklungsgebiet namens „Lindenauer Hafen“, wo das Immobilienunternehmen bis zum Sommer 2018 Wohnhäuser errichtet, die eine vermietbare Fläche von insgesamt mehr als 7.300 Quadratmetern haben werden.

Mündliche Einigung über weiteren Verkauf!

Für das Projekt „Postquadrat“ berichtete Eyemaxx über eine mündliche Einigung für einen Immobilienverkauf an eine internationale Hotelgruppe. Dabei geht es um zwei geplante Hotels und daran angeschlossene Serviced Apartments, die der Käufer künftig selbst betreiben will. Der geplante Kaufpreis beträgt dem Immobilienunternehmen zufolge knapp 45 Mio. Euro. Das entspricht circa 25% des Projektvolumens mit einer Gesamthöhe von etwa 170 Mio. Euro. Die Vertragsunterschrift erwartet Eyemaxx Anfang des kommenden Quartals. Wenn man bedenkt, welche Probleme Großprojekte so manchem Investor bereiten, sind die jüngsten Nachrichten zu Eyemaxx durchaus positiv zu bewerten, wie ich finde.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.