Eyemaxx: Frische Mittel zum Portfolioausbau

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research will die Eyemaxx Real Estate AG in Kürze eine Unternehmensanleihe mit fünfjähriger Laufzeit, einem Kupon von 5,5 Prozent und einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro im Rahmen eines öffentlichen Angebots platzieren. Die Anleihe ermögliche dem Unternehmen eine günstigere Refinanzierung und weitere Investitionen in das Bestandsportfolio. In der ...



