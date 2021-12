Eyemaxx AG: Nächste Horror News

Jetzt kommt es zum nächsten Konkursantrag. Die Eyemaxx International Holding & Consulting GmbH, eine Tochtergesellschaft der Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94) mit Sitz in Leopoldsdorf bei Wien/Österreich hat heute einen Konkursantrag am Landesgericht Korneuburg gestellt. Das Insolvenzverfahren der Konzernmutter wird als Konkursverfahren weitergeführt. Die notwendige Abstimmung über den Sanierungsplan am 26.1.2022 entfällt.

Eyemaxx AG: Sanierungsverfahren Österreich gescheitert.

Eyemaxx Anleihegläubiger können „etwas“ aufatmen: Das für Anleihegläubiger ungünstige österreichische Sanierungsverfahren wurde ergbenislos beendet. Am 17.12.2021 um 15:30 Uhr heisst es offiziell: „Der Sanierungsplan in Österreich über das Vermögen der Eyemaxx Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94) ist gescheitert. Der Sanierungsplanvorschlag wird somit zurückgezogen.“

Und leider schon Gewohnheit, ohne jede weitere Erläuterung oder Begründung. Wir haben bei Herrn Dieter Bauer, Vorsitzender des Vereins Sdk Schutzvereinigung der Kleinanleger e.V um eine Erläuterung gebeten. Nachdem Herr Bauer bereits am 16.11.2021 in anschaulicher Weise die Situation für die Eyemaxx-Gläubiger in einem Interview mit dem Nebenwerte Magazin erläutert hatte ( Eyemaxx: SdK Vorstand bezieht Stellung „… man versuchen könnte, gezielt die Anleiheinhaber zu übervorteilen.“) konnte er auch jetzt „Weiterhelfen“.

Eyemaxx bleibt für die Anleihegläubiger weiterhin spannend- noch ist nicht alles verloren

Zur Vorgeschichte des Eyemaxx-Skandals die einzelnen Beiträge aus unserer Reihe Geduldsaktien: Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4 ,Teil5, Teil 6 und Teil 7 unserer Reihe „Eyemaxx, Northern Data, PREOS und publity – Geduldsspiel“. Und wir bleiben dabei: Spannende Fragen werden die Verlautbarungen der Eyemaxx in den letzten Monaten aufwerfen. Wahrscheinlich wird es sich hier um eine Frage von persönlicher Verantwortung, falsche oder irreführende Kapitalmarktinformationen und Haftungsfragen gehen – wahrscheinlich. Und vielleicht auch um die Kosten, Verträge und Wirtschaftlichkeit des „Schloss Leopoldsdorf“. Oder gehörten die in den sozialen Medien und der Regenbogenpresse zu findenden gesellschaftlichen Ereignisse zu notwendigen Repräsentationsaufwendungen der Eyemaxx?

