EyeLock führt sichere biometrische Möglichkeit zur Iris-Erkennung für mobile Plattform Qualcomm Snapdragon 835 auf dem Mobile World Congress 2017 vor

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - EyeLock LLC, einmarktführendes Unternehmen im Bereich Identitätserkennung durchIris-Scan, wird seine erstklassige biometrische Lösung zurIris-Erkennung auf der neuesten Mobilplattform Qualcomm®Snapdragon(TM) 835 mit X16 LTE auf dem Mobile World Congress 2017(27. Februar - 2. März) am Qualcomm-Stand in Halle 3, Stand 3E10,vorstellen.Der Snapdragon 835-Prozessor beinhaltet die SicherheitsplattformQualcomm Haven(TM) - eine Kombination aus Hardware, Software undbiometrischen Technologien, die die Bereitstellung von zusätzlichenSicherheitsfunktionen für das Online-Banking und für Bezahldiensteunterstützt. Zudem umfasst er eine hardwarebasierteNutzer-Authentifizierung, Gerätebestätigung und Gerätesicherheit fürAnwendungsfälle, wie mobile Bezahldienste, Zugriffsrechte imUnternehmen und Schutz der persönlichen Informationen.Ein Snapdragon 835-Prozessor ist, jenseits der sicherenIdentifikation per Fingerabdruck, dafür entworfen, dass Anwendern einnoch höheres Niveau an Sicherheit geboten werden kann. Erreicht wirddies durch die Verwendung von Secure Camera - eine Biometrielösungfür die Iris- und Gesichtserkennung mithilfe der Kamera, wobei dieseLösung dafür entwickelt wurde, die Sicherheit des Geräts zuverbessern."Bis 2018 werden die meisten der weltweit neu auf den Marktkommenden Smartphones biometrische Funktionen haben. Die Qualcomm 835Haven Secure Camera-Funktion bietet zusätzliche Sicherheit für diemeisten Ihrer persönlichen Informationen - biometrische Templates derIris, der Schlüssel zu all Ihren persönlichen Daten, mit speziellangepasster Hardware und Software", sagte Sy Choudhury, LeitenderDirektor des Produktmanagements von Qualcomm Technologies, Inc. "DesWeiteren glauben wir, dass die Einführung der SicherheitskameraSnapdragon 835 eine solide Grundlage für die Lösung von EyeLockbietet."Smartphone-Entwickler übernehmen immer öfter die Iris-Erkennungals Goldstandard bei den Biometrielösungen, weil diese eine hoheDichte an aussagekräftigen Informationen bietet. Die patentrechtlichgeschützte Technologie von EyeLock zur Iris-Authentifizierung prüftmehr als 240 einzigartige Merkmale der Iris für jedes Auge und bieteteine schnelle und benutzerfreundliche Anwendung mit einem natürlichenErkennungsabstand von knapp 60 cm. Die Leistungsfähigkeit desAlgorithmus in Sachen Geschwindigkeit und Genauigkeit wurde vonNovetta, einem führenden Unternehmen bei moderner Analysetechnik undunabhängigen biometrischen Tests, getestet und validiert. Hierbeiergab sich eine für den Markt bisher unerreichte Falschakzeptanzratevon 1 zu 1,5 Millionen bei der Einzelaugen-Authentifizierung und eineFalschrückweisungsrate von weniger als 1 Prozent."EyeLock und Qualcomm Technologies haben zusammen darangearbeitet, ein Niveau bei der Gerätesicherheit, der Einsatzfähigkeitder Biometrie für Smartphones und für das Internet der Dingeinsgesamt zu erreichen, das für einen Durchbruch sorgen wird", sagteJeff Carter, Chief Technology Officer bei EyeLock. "Das Gerät, daswir auf dem Mobile World Congress vorführen werden, verfügt über eineschnelle Iris-Erkennung, die bequem auf Armeslänge funktioniert.Mithilfe der Qualcomm Haven Secure Camera-Schnittstelle mitdedizierter Datenverarbeitung und Verschlüsselung, umÜbereinstimmungen der mathematischen Templates Ihrer Iris-Biometriezu kennzeichnen, zu speichern und auszuführen, sind wird jetzt in derLage, eine der fortschrittlichsten Sicherheitstechniken anzubieten,die derzeit verfügbar sind."Besuchen Sie Qualcomm und EyeLock auf dem Mobile World Congress inBarcelona vom 27. Februar bis zum 2. März am Qualcomm-Stand in Halle3, Stand 3E10Über EyeLockEyeLock LLC (http://www.eyelock.com/) befindet sich mehrheitlichim Besitz der Voxx International Corporation (NASDAQ: VOXX), ist einanerkannter Marktführer im Bereich modernster Iris-Authentifizierungfür das Internet der Dinge (IoT) und bietet mit seiner EyeLockID(TM)-Technologie das höchste Niveau an Sicherheit.Iris-Authentifizierung ist eine in hohem Maße sichere Methode, dajede Iris einzigartig und unverwechselbar ist und neben der DNS dasgenaueste Merkmal für die Identifizierung einer Person darstellt. Dasumfangreiche Portfolio des Unternehmens an geistigem Eigentum umfasstmehr als 95 Patente und anhängige Patentanträge. Zudem ermöglicht diepatentrechtlich geschützte Technologie des Unternehmens die bequemeund sichere Authentifizierung von Personen in sämtlichen physischenund logischen Umgebungen. Die Lösungen von EyeLock wurden in Produkteund Plattformen für Verbraucher und Unternehmen integriert, was dieNotwendigkeit von PINs und Passwörtern eliminiert. Unternehmen ausder Liste der Fortune 500 schätzen das Sicherheitsniveau, das EyeLockbietet - zum einen wegen der extrem geringen Falschakzeptanzrate,andererseits wegen der Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit. AlsSponsor-Mitglied der FIDO-Allianz (Fast IDentity Online), einergemeinnützigen Organisation mit dem Ziel einer besser geschützten undsichereren digitalen Präsenz für Verbraucher, widmet EyeLock sich derFörderung des digitalen Datenschutzes und der Sicherheit der nächstenGeneration. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.eyelock.com.Qualcomm und Snapdragon sind Warenzeichen der QualcommIncorporated, die in den Vereinigten Staaten und anderen Länderneingetragen sind. Qualcomm und Snapdragon sind Warenzeichen der QualcommIncorporated, die in den Vereinigten Staaten und anderen Länderneingetragen sind. Qualcomm Haven ist ein Warenzeichen der QualcommIncorporated.Qualcomm Snapdragon und Qualcomm Haven sind Produkte von QualcommTechnologies, Inc.EyeLock Kontakt:Anthony Antolino, CMO, CBDOTelefon: 1-917-301-6295E-Mail: aantolino@eyelock.com