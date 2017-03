Exzellenzzentrum San Diego von Crown Bioscience erhält neuen Geschäftsführer

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Crown Bioscience(http://www.crownbio.com/), eine hundertprozentigeTochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE: Ticker6554) und ein globales Serviceunternehmen für dieArzneimittelforschung und -entwicklung, das übergreifende Plattformenzur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie undStoffwechselerkrankungen bereitstellt, gibt die Beförderung von Dr.Jayant Thatte zum Geschäftsführer und Leiter des Exzellenzzentrumsdes Unternehmens in San Diego bekannt.Dr. Thatte ist Immunologe mit 20 Jahren Forschungserfahrung imakademischen Bereich und in der Wirtschaft mit den SchwerpunktenKrebs, Autoimmunität, Entzündungen und Schmerz. Als Direktor fürForschung und Entwicklung und beigeordneter Direktor für den Betriebbei Molecular Response hat er das Pharmakologieteam für eine Reihevon Kundenprojekten geleitet, welche signifikantes Umsatzwachstum fürdas Unternehmen erzielten, das letztlich zum Erwerb desGeschäftsbereiches PDX durch Crown Bioscience führte.Michael Prosser, Vizepräsident der betrieblichen Zweige Europa undNordamerika vor Crown Bioscience, kommentierte dies mit den Worten:"Dr. Thatte bringt in die Rolle als Geschäftsführer Erfahrung inFührungspositionen und jahrzehntelange Forschungserfahrung ein. AlsCOO von Crown Bioscience San Diego hatte Dr. Thatte eine zentraleRolle im kürzlichen Wachstum und Erfolg des Standortes. Er hat dieTeams zur Bereitstellung von Plattformen bei PDX, Syngenetik,xenogener Zell-Linien-Transplantate und humanisierter PDX/xenogenerTransplantate geleitet. Dabei wurden Immuno-Onkologie und gezielteTherapieprogramme für unsere Kunden unterstützt."Michael Prosser dankte zudem Dr. Tommy Broudy, der mit dem Erwerbvon Molecular Response zu Crown Bioscience kam, für seinen Beitrag."Tommy Broudy war beim Erwerb und der nachfolgenden Integration vonMolecular Response ein Kollege von großem Wert. Seit dem Beitritt zuCrown Bioscience hat unser Standort San Diego sich zu einemExzellenzzentrum mit einer Reihe von Plattformen entwickelt. Wirwissen um den Beitrag von Tommy Broudy zu diesem Erfolg."Dr. Jean Pierre Wery, CEO von Crown Bioscience, setzte hinzu:"Crown Bioscience investiert in die Entwicklung der Leiter der Teamsund von Plänen für die Nachfolge, damit engagierte Mitarbeiter wieDr. Thatte bereit für Ihre neuen Aufgaben sind, wenn sie benötigtwerden, und das nachhaltige Wachstum stützen."Über Crown Bioscience Inc.Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/) ist ein globalesUnternehmen für Lösungen in der Arzneimittelforschung und-entwicklung, das übergreifende Plattformen zur Förderung derForschung in den Bereichen Onkologie und Stoffwechselerkrankungenbereitstellt. Mit seinem breiten Portfolio relevanter Modelle undPrognosewerkzeuge versetzt Crown Bioscience seine Kunden in die Lage,hervorragende klinische Kandidaten zu liefern.Logo: http://mma.prnewswire.com/media/351602/crown_bio_Logo.jpgPressekontakt:Jody BarbeauCrown Bioscience Inc.marketing@crownbio.comOriginal-Content von: Crown Bioscience Inc., übermittelt durch news aktuell