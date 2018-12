Exzellenz am Hasso-Plattner-Institut: Jetzt für ein Informatik-Masterstudium bewerben

Potsdam (ots) - Die Digitalisierung aller Lebensbereiche ist keineUtopie mehr, sondern ist in vollem Gange. Quer durch alle Branchenhinweg werden hochspezialisierte IT-Fachkräfte gesucht: Wer großeDatenmengen analysieren oder Cloud-Architekturen entwickeln kann, wersich mit Security-Themen oder Digital Health auskennt, hathervorragende Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft.Informatikstudierenden, die sich nach dem Bachelorabschluss weiterspezialisieren wollen, bietet die Digital-Engineering-Fakultät desHasso-Plattner-Instituts (HPI) und der Universität Potsdamverschiedene Masterstudiengänge an: Für ein Studium in IT-SystemsEngineering oder Data Engineering im kommenden Sommersemester könnensich Interessierte noch bis zum 15. Januar bewerben.Zum Wintersemester 2019/20 können sich Bachelor-Absolventenaußerdem für die Masterstudiengänge Digital Health und erstmalig auchCyber Security bewerben. Ein weiterer Studiengang mit dem Fokus auf"Smart Energy" ist im Zuge der vom Stifter Professor Hasso Plattnerermöglichten Fakultätserweiterung perspektvisch geplant. AlleInformationen rund um den Master of Science amHasso-Plattner-Institut finden Studieninteressierte unterwww.hpi.de/master.Für ein Masterstudium in Informatik bleibt die gemeinsameDigital-Engineering-Fakultät des Hasso-Plattner-Instituts und derUniversität Potsdam im deutschsprachigen Raum nach wie vor eine derbesten Adressen. Zu diesem Ergebnis kam das erst Anfang Dezemberveröffentlichte Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE).Damit HPI-Absolventen im späteren Berufsleben komplexe undvernetzte IT-Projekte erfolgreich leiten können, werdenMasterstudierende am HPI in verschiedenen Soft Skills geschult.Darüber hinaus bereitet die Vermittlung von Entrepreneurship-Themenund der Kreativmethode Design Thinking die Nachwuchs-Informatikergezielt auf die Gründung eines IT-Startups und die Entwicklung vonInnovationen vor. Im dritten Semester absolvieren die Studierendenein Masterprojekt.HPI-Absolventen sind in Industrie und Forschung hoch angesehen undverfügen bereits zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn überrenommierte Praxiskontakte. Es fallen keine Studiengebühren an.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudiuman, das von derzeit rund 550 Studierenden genutzt wird. In den dreiMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health" und"Data Engineering" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 14 Professoren und über 50weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Betina Thamm, Tel. 0331 5509-175, betina.thamm@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell