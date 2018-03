Restlos ausverkauftes Südtiroler Wirtschaftsforum mit FedericaFasoli, Herman Van Rompuy, Andreas König, Markus Tomaschitzund Dominik SchienerInnsbruck (ots) - Unter dem Motto "Exzellenz & Innovation -Herausforderungen an smarte Unternehmen von morgen" trafen sich auchheuer wieder mehr als 400 hochrangige Teilnehmer/innen zum 14.Südtiroler Wirtschaftsforum im Forum Brixen. Neben deminternationalen Programm mit hochrangigen Vortragenden undzukunftsorientierten Themen bot die Veranstaltung einzigartigeGelegenheiten Kontakte mit Entscheidungsträgern/innen aus Italien,Deutschland und Österreich zu knüpfen und zu pflegen.Nach der Begrüßung durch den Südtiroler Landeshauptmann ArnoKompatscher sorgten Vortragende aus aller Welt für ein spannendesProgramm:Vortragende und Veranstalter sind sich einig: Grenzen zuüberwinden, sowohl geografisch wie in den Köpfen, sowie beständigeInnovation sind das einzige, was Unternehmen auf lange Sichterfolgreich hält. Um dies zu erreichen, müssen sich herausragendeLeistungen durch verschiedene Bereiche ziehen:* Der erste europäische Ratspräsident, zuvor auch belgischerMinisterpräsident Herman Van Rompuy, bot Einblick in europäischeStrategien, Entscheidungsprozesse und Maßnahmenprogramme.* Der gebürtige Südtiroler und erfolgreiche Jungunternehmer DominikSchiener erschloss die faszinierende Welt von Blockchain-Technologienund Kryptowährungen.* Ein großes Thema betraf auch die Generation Y auf demArbeitsmarkt. Federica Fasoli, Personalchefin von Siemens Südeuropamit rund 8.000 Mitarbeiter/innen, erläuterte Grundprinzipienerfolgreicher Führung mit umfassenden Anregungen zum Umgang mitMitarbeitern/innen, damit diese ihr Potenzial entfalten können.* Markus Tomaschitz, als Global Vice President Human Resources desTechnologieunternehmens AVL List GmbH für 10.000 Mitarbeiter/innenverantwortlich, sieht das Thema Personalgewinnung, -bindung und-führung als wichtigste Managementaufgabe schlechthin.* Andreas König, international tätiger IT-Manager,Start-up-Investor und bis vor kurzem CEO des globalenTechnologieunternehmens TeamViewer, überzeugte mit seiner umfassendenExpertise zu cloud-basierten Technologien und den großartigen Chancender Digitalisierung.Das jährliche Südtiroler Wirtschaftsforum hat sich zur führendenWirtschaftstagung und zum hochrangigen internationalem Treffpunkt inSüdtirol entwickelt und wird partnerschaftlich vom UnternehmerverbandSüdtirol, der Südtiroler Wirtschaftszeitung, dem Verlag BusinessBestseller, von Südstern, dem Netzwerk der Südtiroler im Ausland unddem MCI organisiert.Save the Date:Südtiroler Wirtschaftsforum 2019 Freitag, 29. März 2019, ForumBrixen[Bildauswahl und weitere Informationen](https://www.mci.edu/de/medien/news/1271-exzellenz-innovation-full-house-beim-suedtiroler-wirtschaftsforum-2018 )Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell