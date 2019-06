Görlitz (ots) - Die Golden Gates Edelmetalle GmbH ist beimdiesjährigen Ranking FT 1000 wieder bei den wachstumsstärkstenUnternehmen Europas zu finden. Die renommierte Wirtschaftszeitung"Financial Times" und das Statistik-Portal "Statista" erstellten zumdritten Mal eine Liste der Top-1000-Unternehmen in Europa, diezwischen 2014 und 2017 das höchste prozentuale Umsatzwachstum erzielthatten. Bei der Bewertung schnitt die Golden Gates Edelmetalle GmbHwieder hervorragend ab, was die fortlaufend positiveUnternehmensentwicklung unterstreicht.Das unabhängige und eigenfinanzierte Familienunternehmen ausGörlitz ist etablierter Anbieter von Edelmetallen undTechnologiemetallen. Es bietet seinen Kunden verschiedene Optionenzum sicheren und gewinnbringenden Aufbau eines Edelmetallbestandesan. Den beiden Geschäftsführern Herbert und Constantin Behr gelingtes Tradition und Moderne zu verbinden und in innovative und kreativeIdeen umzusetzen.Die Kunden honorieren das und ermöglichen so ein gesundes Wachstumder Firma. Durch neue Unternehmensstrukturen wird dieser EntwicklungRechnung getragen. Anfang des Jahres ist unter die DachgesellschaftGolden Gates Edelmetalle GmbH die Vertriebsgesellschaft Golden GatesAG dazugekommen. Nun gibt es neben den drei ProduktgesellschaftenGolden Gates Edelmetalle, Golden Gates Metalle Handel und GoldenGates Technologiemetalle eine eigenständige Gesellschaft, die sichausschließlich mit Vertriebsfragen beschäftigt. Dadurch können dieüber 1500 Vertriebspartner effektiver unterstützt werden, und so derKundenservice weiter ausgebaut werden. Vorstand der neuenGesellschaft, die auch zu 100 % in Familienbesitz ist, wurde HerbertBehr.Das FT 1000 Ranking zeigt, dass bei der Golden Gates EdelmetalleGmbH die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) 82,6%betrug. Damit belegt das Unternehmen Platz 295 im Gesamtklassementund Rang 58 aller teilnehmenden deutschen Unternehmen.Die Rangfolge wurde über ein komplexes Verfahren ermittelt. AmRanking teilnehmen durften nur Unternehmen die 2014 einenMindestumsatz von 100.000 EUR hatten und im Jahr 2017 mindestens 1,5Mio. EUR umsetzten. Sie mussten organisch gewachsen sein, ohne Zukaufvon anderen Firmen. Die Unternehmen müssen unabhängig, also keineTochtergesellschaft oder Niederlassung sein und ihren Hauptsitz ineinem der 32 europäischen Länder haben. Aus zehntausenden potenziellin fragekommenden Unternehmen wurden die Sieger errechnet. Dafürwurden alle gemeldeten Daten von "Statista" geprüft und fehlendeDateneingaben detailliert recherchiert und verarbeitet. Unternehmen,die die Kriterien für die Aufnahme in das Ranking nicht erfüllten,wurden gestrichen. Die Berechnung der Unternehmenswachstumsratenbasiert auf den Umsatzzahlen der Unternehmen in der jeweiligenLandeswährung. Zur besseren Vergleichbarkeit im Ranking wurden dieUmsatzzahlen in Euro umgerechnet, wobei der tägliche Wechselkursberücksichtigt wurde. Das Ergebnis des kompletten Rankings ist Onlinebereits veröffentlicht und erscheint europaweit am 25. März auch inPrintform.Die gute Platzierung in diesem anspruchsvollen Wettbewerbdemonstriert, dass die Golden Gates Edelmetalle GmbH gut aufgestelltist und für ihre Kunden ein attraktives Angebot bereithält. Für alleKäuferschichten bietet sie die Möglichkeit einer sicheren undgewinnbringenden Geldanlage in Gold, Silber oder strategischenMetallen, als Einmalanlage oder auch als Sparplan.Pressekontakt:GOLDEN GATES EDELMETALLE GmbHDemianiplatz 21/2202826 GörlitzT:+49.3581.846700-2info@goldengates.dehttps://www.goldengates.comOriginal-Content von: Golden Gates Edelmetalle GmbH, übermittelt durch news aktuell