Exzellente Mediastrategie: moccamedia gewinnt mit innovativen crossmedialen Werbeplatzierungen den ADGAR 2019 (FOTO)

Wien (ots) -moccamedia gewinnt den ADGAR für eine exzellente Mediastrategiefür den Kunden FCA Austria GmbH (Jeep®). Die Agentur entwickelte eineregionale Kampagne - "Wien-Edition" - für ein begrenztes Gebiet, dieohne Überschneidungen individualisierte Werbemittel mehrererHandelspartner ausspielte und für eine erhöhte Sichtbarkeit mitstarker Reichweite der einzelnen Verkaufsstandorte sorgte.Der Verband Österreichischer Zeitungen hat am 26. März 2019 zum35. Mal seinen Werbepreis ADGAR verliehen, Österreichs wichtigstenund begehrtesten Werbepreis. Geehrt wurden besonders kreative Sujetsoder wie im Fall moccamedia, Mediaagentur mit Sitz in Wien und inDeutschland als TOP 100 Innovator ausgezeichnet, eine besondersintelligente Mediastrategie.Im Frühjahr 2018 sah Wien Jeep®: Wohin der Wiener und die Wienerinauch blickten - in die Tageszeitung, auf die TV-Bildschirme im MediaMarkt, ins Internet, auf Hausfassaden oder entlang der WienerStadtautobahn - überall waren die Modelle Renegade und Compass, dieCity SUVs von Jeep®, zu sehen, auf modernen, ansprechenden Motivenmit hohem Wiedererkennungswert und klarem regionalen Bezug. Diesehatte die Kreativagentur adsmart die Werbeagentur e.U. mit ihremGeschäftsführer Martin Waltner entworfen.Gekonnt in Szene gesetzt jedoch durch moccamedia, die eine neueMediastrategie für den Kunden FCA Austria GmbH entwickelten und dasStadtgebiet Wien im Februar und März mit OnlineAds inklusiveCall-to-Action-Elementen und individuellen Landingpages,Printanzeigen, Megaboards, Banderolen um Wochenzeitungen,Quickboostern, Telefontracking und AmbientTV in sechs Elektromärktenvon Media Markt regelrecht fluteten. Das war an sich schon sehrbeeindruckend, aber die Exzellenz der Mediastrategie lag im Detail:Die Werbemittel waren individualisiert mit Händlernennung undStandortadresse und lenkten den Werbedruck lasergenau in dasjeweilige Verkaufsgebiet eines der acht Wiener Jeep®-Händler, ohnelokale Überschneidungen, sodass die Händler sich die Aufmerksamkeitnicht streitig machten. Gleichzeitig sorgten 12,92 Millionen erzielteKontakte für eine beeindruckende Reichweite.Jetzt gab es für diese exzellente Mediastrategie den ADGAR 2019,den Geschäftsführer Werner Orth dankend entgegennahm. "Seit 30 Jahrenentwickeln wir crossmediale sales-aktivierende Mediamanöver® fürUnternehmen mit dezentralen Vertriebsstrukturen. Für FCA Austriahaben wir die regionale Handelswerbung noch einmal auf die Spitzegetrieben und den Werbedruck von acht Handelspartnern auf geradeeinmal 415 Quadratkilometern ausgespielt. Eine meisterlicheLeistung." Und Daniela Schogger, Trade Marketing Manager Austria FCAAustria GmbH, ergänzt: "moccamedia hat eine intelligente, massivecrossmediale Medienpräsenz erreicht, bei der die Händleraußergewöhnlich und aufmerksamkeitsstark in Szene gesetzt werdenkonnten."Mit einer webbasierten Plattform ermöglichte es moccamediaaußerdem, dass jeder Händler seine Kampagnenaktivitäten, Spendings,Werbekostenzuschüsse sowie die Erfolgszahlen jederzeit im Blickbehalten konnte. Für die Händler war die "Wien-Edition" eindurchschlagender Erfolg, nachweislich mehr Abverkäufe der beworbenenModelle wurden allein während des Kampagnenzeitraums getätigt sowiesehr viel mehr Kundenbesuche an den Händlerstandorten verzeichnet.Über moccamediaAls unabhängige und inhabergeführte Mediaagentur plant moccamediaMediamanöver® lokal ausgesteuert und mit der Präzision eines Lasers,aktiviert Handelspartner und steigert mit ihren Maßnahmen Nachfrageund Umsatz in lokalen Verkaufsstellen. Die international agierendeAgentur kreiert sales-aktivierende Kampagnen, entwickelt Werbekanäleweiter und etabliert neue Werbemittel. moccamedia mit seinen fünfStandorten in der DACH-Region gehört als einzige Mediaagentur zu denTOP 100 der innovativsten mittelständischen Unternehmen und istgleichzeitig die viertgrößte unabhängige Mediaagentur. Kunden derAgentur sind unter anderem FCA Austria GmbH, Nissan Österreich,Renault Österreich GmbH und Volvo Car Austria GmbH.Pressekontakt:PRONOMEN Public Relations und Produktkommunikation GmbH & Co. KG,KölnChristine von Welck Tel.: +449 221 940 812 28,christine.welck@pronomen.deAbdruck honorarfrei - Belegexemplar erbetenOriginal-Content von: moccamedia AG, übermittelt durch news aktuell