Exzellente Beratung finden Kunden am häufigsten bei den Stadtwerken / Studie untersucht die 4.000 größten deutschen Firmen

Hamburg (ots) - Die meisten Unternehmen mit exzellenter Kundenberatung findensich in Deutschland unter den Stadtwerken. Besonders überzeugend ist derWSW-Konzern aus Wuppertal. Auf Platz zwei und drei folgen die Stadtwerke ausMünchen und Münster. Zu den Geschäftsfeldern aller drei kommunalen Unternehmenzählen unter anderem die Energie- und Trinkwasserversorgung sowie deröffentliche Personennahverkehr. Insgesamt qualifizierten sich 14 Stadtwerke fürdas Siegel "Exzellente Kundenberatung" - so viele wie in keiner anderen Branche.Das geht aus einer Studie hervor, die das Institut für Management- undWirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag von Focus Money durchgeführt hat.Basis der Untersuchung sind die größten 4.000 Unternehmen in Deutschland. Dabeiwurden die Faktoren Service, Beratung, Vertrauen und Kundenzufriedenheitbetrachtet. 332 Firmen aus 148 Branchen erfüllten die Voraussetzungen für dasSiegel "Exzellente Kundenberatung". Die Auszeichnung demonstriert, welcheUnternehmen über alle Kanäle hinweg für positive Kundenerlebnisse sorgen.Unter den Kreditinstituten sticht vor allem die Deutsche Bank hervor. Das zeigt,dass ihre neue Strategie bereits Früchte trägt. Im Zuge des Konzernumbaus hattedas Geldhaus beschlossen, sich auf seine Privat- und Firmenkunden zukonzentrieren. Neben der Deutschen Bank bieten auch die genossenschaftlicheBBBank und die Degussa Bank eine exzellente Kundenberatung. Diese ist nicht nurim Finanz-, sondern auch im Versicherungswesen wichtig. Spitzenreiter in dieserBranche ist die Signal Iduna. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eineganzheitliche Beratung für alle Lebensbereiche und über alle Kanäle. Dahinterfolgt die Aachen Münchener. Eine weitere Branche mit hohem Beratungsbedarf sindBaumärkte. Gerade Heimwerker brauchen bei ihren Projekten immer wieder einenkompetenten Ansprechpartner. In diesem Sektor belegt das nur im süddeutschenRaum mit Filialen vertretene Unternehmen BayWa die Spitzenposition, gefolgt vonden Ketten Toom und Hornbach.Wegen der Digitalisierung ist insbesondere bei Firmenkunden der Bedarf nachIT-Beratung hoch. Führend in dieser Branche sind die Unternehmensberater vonSopra Steria. Mit ihrem Know-how helfen sie Firmen und Behörden dabei, digitaleTechnologien optimal zu nutzen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen dieIT-Dienstleister Dataport und Capgemini Deutschland. Durch die Digitalisierungund andere Entwicklungen steigt auch der Bedarf nach Schulungen fürBeschäftigte. Branchenprimus unter den Weiterbildungsanbietern ist die DeutscheAngestellten-Akademie (DAA). Im Mittelpunkt ihres Angebots stehen Kurse undZertifizierungen im IT-Bereich, kaufmännische Ausbildungen und Qualifizierungenim Gesundheits- und Sozialwesen. Dahinter folgen die Akademie fürbetriebswirtschaftliche Weiterbildung (bbw) und die BeruflichenFortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft.HintergrundinformationenFür die Siegel-Studie "Exzellente Kundenberatung" untersuchte das IMWF die 4.000größten deutschen Unternehmen in Bezug auf die vier Dimensionen Service,Beratung, Vertrauen sowie Kundenzufriedenheit und gewichtete diese mit je 25Prozent.Der erste Schritt der Datenerhebung war das sogenannte Social Listening. Dafürdurchsuchte der Studienpartner Ubermetrics Technologies vom 1. Dezember 2018 biszum 30. November 2019 rund 438 Millionen Online-Quellen. Dabei handelte es sichum deutsche und deutschsprachige Domains inklusive Social Media. Internetseitenaus Österreich und der Schweiz waren von der Suche ausgeschlossen. Soidentifizierten die Experten rund 21 Millionen relevante, öffentlicheOnline-Nennungen innerhalb des Untersuchungszeitraums. Die Daten wurdenanschließend an die Studienpartner von Beck et al. Services übermittelt und dortmittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz analysiert und kategorisiert.Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte branchenspezifisch auf einer Skala von 0bis 100 Punkten. Der jeweilige Branchensieger erhielt 100 Punkte und setztedamit den Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb dergleichen Kategorie. Eine Auszeichnung erhielten die Firmen, die mindestens 50Punkte im Gesamtranking erreichen konnten und über mindestens zehn Nennungen imBeobachtungszeitraum verfügten. Insgesamt wurden 332 Unternehmen mit dem Siegel"Exzellente Kundenberatung" ausgezeichnet.IMWF - Institut für Management- und WirtschaftsforschungDas IMWF wurde aus der Erfahrung heraus gegründet, dass die Ergebnissewissenschaftlicher Ausarbeitungen und Marktanalysen für Entscheider in derWirtschaft oftmals nicht die hinreichende Praxisnähe und Relevanz haben. InFolge dessen bleibt die Unterstützung wissenschaftlicher Institutionen durchUnternehmen oftmals hinter den Erwartungen der Lehrstühle zurück. Vor diesemHintergrund versteht sich das IMWF als Plattform, auf der Kontakte zwischenWissenschaft und Unternehmen geknüpft werden, die an fundierter Aufarbeitungrelevanter Management- und Wirtschaftsthemen interessiert sind. Dieses Netzwerkwird wesentlich durch Wilhelm Alms aufgebaut. Er hat als ehemaligerVorstandsvorsitzender von Mummert Consulting vielfältige Erfahrungen mit derUmsetzbarkeit von Forschungsergebnissen in der Managementpraxis gesammelt undhat es sich zur Aufgabe gemacht, Brückenschläge zwischen Wissenschaft undWirtschaft zu initiieren. Wenn Sie an diesem Netzwerk partizipieren wollen,freut sich das IMWF über Ihre Nachricht. Von wissenschaftlichen Partnern wirderwartet, nachweislich praxisorientierte Forschung leisten zu wollen. 