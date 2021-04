Exyte baut die erste Produktionsstätte von Dexcom in Asien

Weitere Suchergebnisse zu "Dexcom":

Stuttgart, Deutschland und Penang, Malaysia (ots/PRNewswire) - Exyte, weltweit bekannt für die Planung und den Bau von High-Tech-Anlagen, hat den Zuschlag für ein Fast-Track-Projekt für Dexcom in Penang, Malaysia, erhalten. Dies ist die erste Produktionsstätte des in den USA ansässigen Anbieters von Diabetestechnologie außerhalb der Vereinigten Staaten.Exyte ist sehr erfreut, die strategischen Wachstumspläne von Dexcom zu unterstützen, da das Unternehmen zum ersten Mal seine Produktion nach Asien ausweitet. Das in Batu Kawan, Penang, gelegene Projekt mit einer Bruttogeschossfläche von 167.000 Quadratmetern wird eine Produktionsstätte für Systeme zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (CGM) beherbergen. Zu den wichtigsten Teilen der Anlage gehören mehrstöckige Reinräume, ein Lager mit Überladebrücke, ein dreistöckiges Central Utility Building (CUB), ein siebenstöckiges Bürogebäude mit Kantine und Aufenthaltsbereich sowie ein siebenstöckiges Parkhaus.Die wertschöpfenden Engineering-Fähigkeiten von Exyte und sein erfahrenes Team von Ingenieuren bieten die richtigen Voraussetzungen, um die hochmoderne Anlage auf effiziente Weise zu realisieren. Das Projekt wird Dexcom in die Lage versetzen, die CGM-Produktion schnell zu erweitern und die Anzahl der Systeme zu erhöhen, die das Unternehmen weltweit liefern kann, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden."Wir haben Exyte als Planungs- und Baupartner für unsere erste Produktionsstätte in Asien ausgewählt, weil sie eine hervorragende Bilanz bei der Durchführung von schnellen Projekten dieser Größenordnung und Komplexität vorweisen können", sagte David Arida, Senior Vice President of Manufacturing Operations bei Dexcom.Jack Lyons, Vice President Biopharma and Life Sciences Southeast Asia bei Exyte, erklärt: "Wir freuen uns, dass wir als Hauptauftragnehmer und vertrauenswürdiger Partner ausgewählt wurden, um die erste Produktionsanlage für Dexcom in Asien zu liefern und eine schnelle Markteinführung für unseren Kunden zu ermöglichen."Über ExyteExyte ist weltweit führend in der Planung, Entwicklung und Lieferung von Anlagen für die Hightech-Industrie. Seit der Gründung vor mehr als 100 Jahren hat Exyte eine einzigartige Expertise für kontrollierte und regulierte Fertigungsumgebungen entwickelt. Das Unternehmen agiert auf der ganzen Welt und arbeitet mit den technisch anspruchsvollsten Kunden in Märkten wie der Halbleiter-, Batterie-, Biotech- oder Pharmaindustrie sowie im Bereich Datenzentren zusammen. Seinen Kunden bietet Exyte das gesamte Leistungsspektrum - angefangen bei der Beratung bis hin zum Management schlüsselfertiger Lösungen - unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Das Unternehmen legt Wert auf vertrauensvolle, langjährige Beziehungen zu seinen Kunden und unterstützt sie bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen. 2019 erwirtschaftete Exyte mit rund 5.200 hoch motivierten und erfahrenen Mitarbeitern einen Umsatz von 3,9 Milliarden EUR. Mit seinem umfassenden Branchen-Know-how und außergewöhnlichen Mitarbeitern ist das Unternehmen optimal aufgestellt, um seine führende Marktposition weiter auszubauen.Pressekontakt:Adriana WilliamsVice President Corporate Communicationsand Investor Relations+49 711 8804 1489adriana.williams@exyte.netwww.exyte.netFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1487099/Dexcom_Office.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1487100/Exyte_Logo.jpgOriginal-Content von: Exyte, übermittelt durch news aktuell