Exxon Mobil: Ein unsicheres Investment?

Für die Aktie Exxon Mobil aus dem Segment "Integriertes Öl und Gas" wird an der heimatlichen Börse New York am 20.12.2018, 02:07 Uhr, ein Kurs von 71,99 USD geführt.

Exxon Mobil haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Exxon Mobil beläuft sich mittlerweile auf 79,96 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 72 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -9,95 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 78,87 USD. Somit ist die Aktie mit -8,71 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Exxon Mobil erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -5,77 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Oil, Gas & Coal"-Branche sind im Durchschnitt um 83,84 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -89,61 Prozent im Branchenvergleich für Exxon Mobil bedeutet. Der "Energy"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 83,84 Prozent im letzten Jahr. Exxon Mobil lag 89,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Exxon Mobil-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 14 "Hold"- und 5 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 2 Hold, 3 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (86,57 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 20,23 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 72 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Exxon Mobil eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Exxon Mobil Aktie: