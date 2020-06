Exxon Mobil: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Exxon Mobil":

An der Börse New York notiert die Aktie Exxon Mobil am 20.06.2020, 22:31 Uhr, mit dem Kurs von 45.98 USD. Die Aktie der Exxon Mobil wird dem Segment "Integriertes Öl und Gas" zugeordnet.

Wie Exxon Mobil derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 25,5. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Exxon Mobil zahlt die Börse 25,5 Euro. Dies sind 93 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 387,34. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Exxon Mobil auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Exxon Mobil sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Exxon Mobil aktuell 7,56. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +2,04 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Exxon Mobil bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.