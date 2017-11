Exxon Mobil, Royal Dutch Shell und Total: Geht’s beim Ölpreis weiter hoch?

Weitere Suchergebnisse zu "Exxon Mobil":

Liebe Leser,

die Ölproduzenten Exxon Mobil, Royal Dutch Shell und Total haben per drittes Quartal dank höheren Durchschnittspreisen beim Öl im Upstreamgeschäft deutliche Umsatzsteigerungen verzeichnet. Der Preis für die europäische Rohölsorte Brent hat in dieser Woche ein Zweijahreshoch erreicht. Der Preis hat in der Folge aus charttechnischer Sicht den 200-Wochen-Durchschnitt überwunden.

Damit fällt das Erreichen des Hochs in eine normalerweise saisonal schwache Phase für den Ölpreis. Drei Faktoren begünstigen diesen Anstieg. Erwartungen an verlängerte OPEC-Produktionskürzungen, fallende Produktion in den USA, wie der Oil-Rig-Count zuletzt gezeigt hatte, sowie die aktuellen Ereignisse in Saudi-Arabien im Zusammenhang mit den Korruptionsvorwürfen.

Saudi-Arabien treibt dem Ölpreis nach oben

Saudi-Arabien produziert 10 % des weltweiten Ölangebotes. Da unter den verhafteten Personen viele hochrangige dabei sind, unter anderem auch die Manager von Saudi-Aramco, dem verstaatlichten Ölproduzenten, treten Befürchtungen zutage, es könnte aufgrund von politischen Unsicherheiten zu weniger Ölexport aus dem Land kommen. Einige Forschungsunternehmen schätzen, dass der Preis für Brent damit auf zunächst 70 US-Dollar je Fass steigen könnte. Für Saudi-Arabien wäre der Ölpreisanstieg willkommen, will das Land Aramco doch per IPO mit hoher Wahrscheinlichkeit demnächst an die Börse bringen.

OPEC könnte Kürzungen verlängern

Am 30. November findet das nächste OPEC-Treffen statt. Analysten erwarten eine Verlängerung der Kürzungen um 12 Monate. Damit könnten die Kürzungen bis ins Jahr 2019 andauern. Sollte die Entscheidung anders ausfallen, könnte dies den Ölpreis belasten. Auf der anderen Seite zeigt der Oil-Rig-Count in den USA, dass die Produktion in den letzten Monaten geringer ausgefallen ist. Seit August hat die Anzahl der produzierenden Bohranlagen um 5,3 % abgenommen, nachdem sie seit 2016 von 316 auf über 700 gestiegen war. Sollte der fallende Trend weiter anhalten, könnte der Preis dadurch unterstützt werden.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.