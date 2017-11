Exxon Mobil, Royal Dutch Shell und Total: Beim Ölpreis ist jetzt Vorsicht angebracht!

Weitere Suchergebnisse zu "Exxon Mobil":

die Unternehmen Exxon Mobil, Royal Dutch Shell sowie Total haben per Q3 2017 allesamt solide Ergebnisse veröffentlicht. Größtenteils lag das an einem höheren Durchschnittpreis für Öl sowie einer größeren Preisdifferenz zwischen den Preisen für Rohöl und Raffinerieprodukte. Saisonal betrachtet (seit 1982) fiel die durchschnittliche Rendite des Preises für die nordamerikanische Rohölsorte WTI im September mit durchschnittlich 1,69 % positiv aus. In 2017 gewann der Ölpreis 9,39 %. Im Monat Oktober gewann der Preis 6,1 %. Die Historie ging für den Monat Oktober allerdings von durchschnittlich -2,20 % aus.

Schwächster Monat des Jahres hat begonnen

Der Monat November stellt sich historisch betrachtet als der schwächste Monat des Jahres dar, mit einem durchschnittlichen Verlust von 2,51 %. Insgesamt in nur 34 % aller Fälle schloss der Preis in diesem Monat und in dem betrachteten Zeitraum positiv ab. Schauen wir auf die durchschnittlichen Tagesrenditen innerhalb des Monats, so wird deutlich, dass die Schwächephase gleich zu Beginn des Monats einsetzte. Die Spanne der täglichen durchschnittlichen Renditen, die innerhalb des Monats verzeichnet wurden, lag zwischen -0,07 % und -4,52 %. Leichte Erholungstendenzen waren zwischen dem 17-25 November zu erkennen. Bisher hat der Preis in diesem Jahr allerdings 2,51 % hinzugewonnen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.