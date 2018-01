Exxon Mobil: Kurz vor dem Ausbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Exxon Mobil":

Liebe Leser,

die Unruhen im Iran bescheren uns einen neuen Krisenherd im Nahen Osten. Und wenn ein Ölförderland in Schwierigkeiten gerät, kann sich das sehr schnell auch auf den Ölpreis auswirken. Brent Oil ist bereits in den letzten Monaten wieder kontinuierlich angestiegen und ist bereit, weitere Hochs zu erklimmen. So beunruhigend Krisen dieser Art für die betroffenen Länder sind, der Investor fragt sich natürlich, wie kann er die Chancen, die sich daraus ergeben, für sich nutzen. Und im Zuge dieser Überlegungen liegt ein Investment in Ölfördergesellschaften sehr nahe. Anscheinend denken viele Investoren auf diese Art und Weise. Zumindest haben Sie Exxon Mobil mit ihren Käufen in letzter Zeit kurz vor einen Ausbruch getrieben.

Ein wichtiger Widerstand muss überwunden werden

Nur noch ein wichtiger Widerstand muss überwunden werden, dann kann das Kursfeuerwerk starten. Deshalb beachten Sie bitte die Ausbruchzone im Bereich von 83,50 Dollar bis 84,25 Dollar. Werden die 84,25 Dollar mit einem Momentum von über 100 nachhaltig überwunden, dann sollten sehr schnell mehrere Prozentpunkte folgen. Eine weitere Hürde wäre dann erst wieder beim linken Henkel der Untertassenformation im Bereich von 91 Dollar zu erwarten. Bis dahin sollte der Weg frei sein und wir sprechen dann immerhin von über 6 Dollar möglichem Gewinn pro Aktie. Sollten die Kurse nachgeben, wäre im Bereich von 80 Dollar eine Unterstützung angesiedelt, von der aus ein neuer Anlauf gestartet werden könnte.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Stefan Klotter.