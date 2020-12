Exxon Mobil Corporation: Mehr Druck für die Umwelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Exxon Mobil":

Der neue aktivistische Investor der Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) ist dabei, das Unternehmen zu drängen, sich an saubere Energie zu wagen, wie das Wall Street Journal berichtet. Die neue Investmentfirma von Investor Chris James, Engine No 1 LLC, plant, die Angelegenheit dem Vorstand formell mitzuteilen. In der vergangenen Woche gab das Unternehmen in seiner Gewinnmitteilung Pläne zur Kostensenkung und Wertminderung von Vermögenswerten bekannt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung