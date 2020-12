Exxon Mobil, Chevron & Co: Perspektivlos?

Weitere Suchergebnisse zu "Exxon Mobil":

Die Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) hat ihren neuen Fünf-Jahres-Klimaplan enthüllt, der mit den Reduktionszielen des Pariser Abkommens in Einklang steht. Die Reaktion war jedoch gedämpft, da diese kleinen, aber bedeutsamen Reduzierungen sie eher mit Chevron (NYSE:CVX) in Einklang bringen, das auch nicht gerade führend in diesem Bereich ist.

Nichtsdestotrotz spiegelt der Plan das aktuelle Umfeld für Öl- und Gasunternehmen wider.



