Exxon Mobil-Aktie: Tropensturm hat Auswirkungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Exxon Mobil":

Die Aktien mehrerer Energie- und Ölunternehmen, darunter auch die der Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM), notieren vor den Tropenstürmen im Golf von Mexiko, die zu Lieferunterbrechungen geführt haben, höher.

Der Einfluss der Natur

Laut The Weather Channel verstärkt sich der Tropensturm Ida in der Karibik und wird voraussichtlich an diesem Wochenende als schwerer Hurrikan auf die nördliche Golfküste der USA treffen, mit lebensbedrohlichen Sturmfluten, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung