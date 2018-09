Exxon Mobil-Aktie: Tolle Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Exxon Mobil":

Exxon Mobil hat am Donnerstag einen kleinen Rücksetzer erlitten. Dennoch ist die Aktie in bestechender Form, meinen charttechnische Analysten. Denn der Wert hat in den vergangenen Wochen stets einen charttechnischen Aufwärtstrend verteidigt, selbst wenn es zwischenzeitlich im August einmal etwas nach unten ging. Dennoch steigen die Notierungen tendenziell weiter an. Die wichtige Hürde bei 70 Euro wurde von unten nach oben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.