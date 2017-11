Exxon Mobil: Aktie nach den Quartalszahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Exxon Mobil":

Exxon Mobil hat am 27. Oktober die Zahlen für das dritte Quartal 2017 veröffentlicht. Die Analysteneinschätzungen hat das Unternehmen beim Umsatz um 4 % übertroffen. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 US-Dollar. Die Erwartungen der Analysten lagen bei 0,86 US-Dollar. Ohne den Einfluss des Hurrikans Harvey wäre das Ergebnis mit 0,97 US-Dollar je Aktie nochmals höher ausgefallen. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Gewinn je Aktie damit um 54 %. Netto verdiente das Unternehmen 4 Mrd. US-Dollar. In beiden Segmenten Upstream sowie Downstream stiegen die Gewinne an.

Die Gewinne sprudeln

Das Upstream-Segment verzeichnete einen Gewinn von 1,6 Mrd. US-Dollar gegenüber einem Gewinn von 620 Mio. US-Dollar im Jahr davor. Der durchschnittlich realisierte Preis für WTI-Öl lag bei 48 US-Dollar je Barrel nach 45 US-Dollar im Vorjahr. Der Gewinn im Downstream-Segment stieg von 1,2 Mrd. auf 1,5 Mrd. US-Dollar.

Maßgeblich daran beteiligt waren die sogenannten Crack-Spreads, also Preisunterschiede zwischen Rohöl und Raffinerieprodukten. Aufgrund des Hurrikan Harvey haben sich die Preisunterschiede im dritten Quartal ausgeweitet. Das Chemiesegment verzeichnete einen Rückgang von 7 % im Vergleich zum Vorjahr. Damit hat ExxonMobil in den ersten neun Monaten netto insgesamt 84 % mehr verdient als ein Jahr zuvor.

