Exxon Mobil Aktie: Droht ein Absturz?

Exxon Mobil Aktie | ISIN:US30231G1022 | WKN:852549

Aktuelle Situation im Tageschart: Bereits seit mehreren Jahren befindet sich dieses Wertpapier in einer Seitwärtsphase. Es ist festzustellen, dass sich um 66 USD ein sehr langfristiger Unterstützungsbereich befindet. In den letzten Monaten kam es immer wieder zum Anlaufen der Zone. Aus dieser Sicht heraus baut sich Druck auf, welcher in einen Absturz münden kann.