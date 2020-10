Exxon: Am Limit?

Die Exxon Mobil Corporation(NYSE: XOM) kündigte am Donnerstag Pläne an, im Rahmen der Reorganisationsinitiative, die durch einen Rückgang der Ölpreise und Rückschläge durch den COVID-19-Ausbruch ausgelöst wurde, ihren Personalbestand in den USA um 1.900 Mitarbeiter zu reduzieren.

Was geschah

Exxon konnte durch freiwillige und unfreiwillige Programme fast 15% der weltweiten Belegschaft abbauen. Das Unternehmen wird allen Mitarbeitern, die durch das unfreiwillige Programm getrennt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung