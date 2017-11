ExxonMobil steigert die Ergebnisse in allen Geschäftsbereichen weiter

Auf dem Öl- und Gasmarkt braut sich etwas Gutes zusammen – das erkennt man auch an den jüngsten Ergebnissen der letzten Einnahmen von ExxonMobil (WKN:852549). Auch wenn die Rohstoffpreise leicht gestiegen sind und sich die Produktion des Unternehmens nicht wesentlich verändert hat, verbessern sich die Ergebnisse weiter, da das Management Kostensenkungen im gesamten Unternehmensbereich umsetzt.

Das hilft zwar kurzfristig, aber langfristig orientierte Investoren sollten sich in den nächsten Jahren viel mehr für das Unternehmen begeistern, da das Unternehmen weiterhin nach neuen, kostengünstigen Ölquellen sucht, die zu besseren Ergebnissen führen sollten. Werfen wir nun einen Blick auf die jüngsten Ergebnisse von Exxon sowie einige der neuen Deals, die das Unternehmen im vorangehenden Quartal abgeschlossen hat.

Datenquelle: Quartalsbericht von ExxonMobil.

Der vielleicht ermutigendste Aspekt der jüngsten Ergebnisveröffentlichung von ExxonMobil ist, dass sich nahezu jedes Geschäftssegment relativ gut entwickelt hat. Die höheren Öl- und Gaspreise führten zu einer deutlichen Verbesserung der Upstream-Leistung, während sich die Raffineriemargen verbesserten und die chemischen Margen recht stark blieben. Auch die Petrochemieanlage, die ExxonMobil im letzten Quartal gekauft hat, ist in diesen Ergebnissen nicht enthalten, sodass wir im nächsten Quartal mit einer deutlichen Verbesserung dieser Ergebnisse rechnen können.

Der einzige Bereich, in dem die Ergebnisse von ExxonMobil noch nicht zufriedenstellend sind, ist das US-amerikanische-Upstream-Geschäft, das weiterhin Verluste verzeichnet. Dieser Verlust reduzierte sich im abgelaufenen Quartal auf 238 Millionen US-Dollar, das sind jedoch mehr als zwei Jahre negative Ergebnisse. Die Investoren können hoffen, dass das Unternehmen mit seiner Produktion im Permian-Becken Verluste aus Altanlagen kompensieren kann.

Das immer wiederkehrende Thema, zu dem die Wall Street mit ExxonMobil und anderen integrierten großen Ölunternehmen immer wieder zurückkehrt, ist der fehlende Cashflow zur Deckung von Investitionen und Dividenden. Im Rahmen seiner vorbereiteten Äußerungen ging Executive Vice President Jeff Woodbury nach Kräften darauf ein, dass dies für Exxon immer weniger ein Thema wird.

Der operative Cashflow und die Veräußerungen von Vermögenswerten in Höhe von 24,4 Milliarden US-Dollar haben für die Ausschüttungen an die Aktionäre, Nettoinvestitionen in das Geschäft und die Schuldenreduzierung bezahlt.

Darüber hinaus erwirtschaften wir weiterhin einen freien Cashflow, investieren selektiv in das Geschäft und halten die Kapitaldisziplin aufrecht. Dieses Quartal markiert das vierte Quartal in Folge, in dem der freie Cashflow die Ausschüttungen an unsere Aktionäre seit dem deutlichen Rückgang des Ölpreises übertroffen hat.