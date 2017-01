ExxonMobil, BNP Paribas und weitere Fortune-1000-Unternehmen entscheiden sich für Vaultize, um die wachsenden Probleme in der Cybersicherheit zu bewältigen

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

San Francisco (ots/PRNewswire) -Datenorientierter Ansatz als treibende Kraft für Umsatzwachstumund neue NiederlassungenWie Vaultize, ein in den Bereichen Datensicherheit,Rechteverwaltung und Dateiverfolgung tätiges Unternehmen heutebekanntgab, haben sich ExxonMobil und BNP Paribas, zusammen mitmehreren weiteren Fortune-1000-Unternehmen, als neue Kundenangemeldet. Das Unternehmen konnte nach der Eröffnung eines neuenglobalen Hauptsitzes in San Francisco und eines regionalenHauptquartiers in New York seine Einnahmenquellen in den USA undEuropa im Geschäftsjahr 2016 um über 700 Prozent steigern.Das Umsatzwachstum ist vor allem auf die Hinzugewinnung wichtigerNeukunden durch ein expandierendes Vertriebsteam zurückzuführen. Zuden neuen US-amerikanischen und europäischen Kunden zählen BNPParibas, ExxonMobil, Omnicom, Schellenberg Wittmer, Credit Agricoleund Wipro. Darüber hinaus konnte Vaultize zahlreiche neue Kunden inIndien für sich verbuchen, unter anderem Intas Pharmaceuticals, QatarFirst Bank und Yes Bank.Vaultize hat aufgrund seines singulären Ansatzes fürDatensicherheit und der ständig größer werdenden Notwendigkeit fürzuverlässige, benutzerfreundliche Sicherheitslösungen einenwachsenden Anteil in den Branchen DRM, Datei-Synchronisierung und-Freigabe im Enterprise-Umfeld, Datenverschlüsselung undDateiverfolgung erobert. Das Unternehmen hat mit einemdatenorientierten Sicherheitsansatz Pionierarbeit geleistet. SeinePlattform ist insofern einzigartig, als dass sie Kunden vor externenBedrohungen schützt und auch die Risiken von internen Fehlern undSabotage abschwächt, die einer Organisation nachhaltigen Schadenzufügen können. Die meisten Datensicherheitslösungen auf dem Marktbieten nur Schutz vor böswilligen Dritten. Ein bemerkenswerter Mangelan leicht einsetzbaren Lösungen in den westlichen Märkten hatebenfalls etliche Kunden zu Vaultize geführt."Wir hatten mehrere Optionen, und haben Vaultize wegen seinerSoftware-Funktionen und Benutzerfreundlichkeit und aufgrund derkundenseitigen Implementierung ohne Softwareinstallation ausgewählt",sagte Prashant Modi, Senior Manager of IT bei Intas Pharmaceuticals."Seit Beginn der Zusammenarbeit mit Vaultize sind Diskussionen zurGeschäftssicherheit rascher gelöst, und wir haben keineDatenverluste".Die Vaultize-Gründer Anand Kekre und Ankur Panchbudhe haben,nachdem sie Anfang 2016 James Mongillo als CEO an Bord holten und denAusbau des US-Vertriebsteams vorantrieben, Fortschritte in den USAund den europäischen Märkten verzeichnen können. Genau dieses Teamist auch für die Neugewinnung der ersten Kunden wie ExxonMobil, BNPParibas und Wipro verantwortlich."Die Marktchance für Vaultize ist immens, und sie wächst weiter",erklärte Vaultize CEO Jim Mongillo. "Die Datenverletzungen nehmen zu,und der Schutz der sensiblen Dateien eines Unternehmens zu jeder Zeitist absolut entscheidend. Dies gilt insbesondere für die in denBereichen Finanz, Recht, Versicherung, Gesundheit und Produktiontätigen Unternehmen. Sich da nur auf gut Glück zu verlassen, istschlichtweg keine Option. Vaultize schützt die wichtigstenVermögenswerte auf Datenebene, und aus diesem Grund konnten wir 2016ein derart starkes Wachstum verzeichnen".Vaultize hat zusätzlich zum im vergangenen Jahr erfolgtenKundenstammausbau in den westlichen Märkten seine Plattform fürDatensicherheit, Rechteverwaltung und Dateiverfolgung mit zahlreichenneuen Features weiter verbessert. Einige der vor kurzemimplementierten und kommenden Funktionen sind Verschlüsselung fürinaktive Daten im Ruhezustand (Data-at-rest), bessere Tools zurindividuellen Anpassung der Kundenerfahrung an die jeweilsbranchenspezifischen Compliance-Anforderungen, zusätzliche Parameterfür die Rechteverwaltung und eine bessere Enveloping-Verschlüsselung,wodurch Kunden ein breiteres Spektrum an Dokumenten und Dateienschützen können.Informationen zu Vaultize Technologies: Vaultize bietet eineumfassende Plattform für die Enterprise-Datensicherheit, diekontinuierlichen Datenschutz, digitale Rechteverwaltung, eineunübertroffene Zugriffskontrolle für Null-Datenverlust bei dergemeinsamen Dateinutzung im Unternehmensbereich und gesichertenZugang ohne VPN ermöglicht.Die Gründer von Vaultize riefen das Unternehmen 2010 ins Leben, umdie Risiken hinsichtlich Sicherheit, Datenverlust und Complianceeinzudämmen, die sich aus der Nutzung von File-Sharing fürEndverbraucher (wie Dropbox), wachsender Datenmobilität, Annäherungzwischen IT und Verbraucher und dem steigenden Trend zur Nutzungprivater Mobilgeräte im Unternehmensumfeld (BYOD) ergeben.Die Vaultize-Plattform ist entwickelt, um den Daten einerOrganisation eine 100-prozentig gesicherte Freiheit zu geben.Ermöglicht wird dies durch Filesharing und Dateisynchronisierung derEnterprise-Klasse (EFSS), mobile Zusammenarbeit, gesicherten Zugriffohne VPN von jedem beliebigen Punkt aus mit integrierter digitalerRechteverwaltung (DRM), mobiles Content Management (MCM), Data LossPrevention (DLP) und durchgängigen Verschlüsselungsfunktionen.Vaultize ist in mehr als 50 Ländern vertreten und verfügt überNiederlassungen in den USA, Indien, Singapur und dem Nahen Osten.Pressekontakt:Camden SwitaDirector MarketingVaultize Technologies+1-(415) 590-1428camden@vaultize.comOriginal-Content von: Vaultize, übermittelt durch news aktuell