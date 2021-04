ExxonMobil Aktie: SEC-Direktor Alex Oh kündigt nach 5 Tagen!

Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hat den Rücktritt von Alex Oh als Direktor der Division of Enforcement nach nur fünf Tagen im Amt bekannt gegeben.

Was geschah

In der SEC-Ankündigung von Ohs Abgang wurden lediglich „persönliche Gründe“ für sein abruptes Ausscheiden genannt.

Oh arbeitete zwei Jahrzehnte lang bei der Anwaltskanzlei Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, bevor sie zur SEC kam.

Einem Bericht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung