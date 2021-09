NEW YORK (dpa-AFX) - Wegen heftiger Überschwemmungen nach einem Unwetter hat die Stadt New York eine Reisesperre innerhalb der Millionenmetropole verhängt.



"Alle Nicht-Notfallfahrzeuge müssen sich außerhalb der Straßen und Autobahnen von NYC befinden", teilte die Stadt am Donnerstagmorgen bei Twitter mit./scb/DP/zb