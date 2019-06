Berlin (ots) - Anhaltende und durch die Klimakrise häufigerauftretende Hitzewellen und Extremwetterereignisse können drastischeAuswirkungen auf unsere Tier- und Pflanzenwelt haben. Davor warnt dieNaturschutzorganisation WWF Deutschland. "Studien gehen davon aus,dass in den nächsten Jahrzehnten durch die Auswirkungen derKlimakrise zwischen fünf und 30 Prozent unserer einheimischen Artenverloren gehen können", warnt Albert Wotke, Referent Naturschutz beiWWF Deutschland. "Manche Tiere und Pflanzen können sich nicht schnellgenug anpassen oder ihr Lebensraum, zum Beispiel ein Feuchtgebiet,verschwindet schlicht und ergreifend. Auch veränderter Konkurrenz-und Nahrungsbeziehungen können zum Problem werden, wenn etwaplötzlich neue Fressfeinde auftauchen oder Beutetiere verschwinden."Hinzu kommt: "Schon jetzt sind ein Drittel aller Tier- undPflanzenarten bei uns vom Aussterben bedroht - und dann kommt auchnoch die Klimakatastrophe obendrauf." Der WWF fordert daher, dieheimische Natur möglichst rasch "fit für die Klimakrise" und damit"zukunftssicher" zu machen. Um die biologische Vielfalt zu erhaltenbrauche es umfassende Strategien zur Klimaanpassung - und derenrasche Verwirklichung. Außerdem müsse alles getan werden, um dasPariser Klimaabkommen erfolgreich in die Tat umzusetzen und dieErderhitzung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen.Lange Phasen extremer Trockenheit in immer kürzeren Intervallengehören für Wotke zu den zentralen Herausforderungen desNaturschutzes - aber auch der Land- und Forstwirtschaft: "Erntenverdorren, die Zahl der Waldbrände besonders in Kiefernwäldern wirdzunehmen und durch den Hitzestress sind Bäume anfälliger fürSchädlinge wie den Borkenkäfer." Auch Flüsse, Seen und Feuchtgebiete,denen in anhaltende Hitze- und Dürreperioden eine besondere Bedeutungals Wasserspeicher zukommt, sind bedroht - und das nicht nur, da sieaustrocknen könnten. "Wenn die Wassertemperatur steigt, sinkt derSauerstoffgehalt und zusätzlich erhöht sich durch die Wärme derStoffwechsel der Tiere, was den Bedarf an Sauerstoff noch größerwerden lässt. Während die Fische unter der Wärme leiden, gedeihen dieAlgen prächtig, was den Lebensraum für Fische zunehmend schrumpfenlässt und bei Absterben des Pflanzenmaterials Giftstoffe freisetzenkann. Solche Vorgänge können ganze Gewässer daher zum Kippenbringen", erklärt Wotke.Die Auswirkungen des Klimawandels sind sehr vielfältig, möglicheMaßnahmen aber auch: Es beginnt bei der gemeinschaftlichen Schaffungzusätzlicher Biotopverbünde und endet bei jedem Einzelnen, derbeispielsweise durch die Schaffung von Regenwasserspeichern dabeimithelfen kann, weniger Grundwasser zu verbrauchen. Vor allem abermüssen wir alles tun, um unsere Klimaziele einzuhalten.Beispiele für Arten, die von der Klimakrise betroffen sind:Der Kuckuck wird sein Ei nicht losBei Zugvögeln zeigen sich die Auswirkungen des Klimawandelsdeutlich. Viele Arten fliegen im Herbst später Richtung Süden undkehren im Frühling eher wieder zurück. Der Kuckuck hat dadurch eingroßes Problem: Er kommt gewöhnlich erst Ende April zurück nachDeutschland. Dann haben viele Vögel bereits gebrütet und es ist zuspät, um ihnen das Kuckucksei unterzujubeln.Siebenschläfer wird zum FrühaufsteherJe wärmer es ist, desto früher erwachen Siebenschläfer, Murmeltierund Co. aus ihrem Winterschlaf. Siebenschläfer suchen nach demAufwachen in verlassenen Höhlen und Nistkästen einen Platz für ihreJungen. Sind sie zu früh dran, kommt es zu einer tödlichenÜberschneidung: Stößt der Siebenschläfer noch auf Eier oderJungvögel, frisst er sie. Durch die globale Erwärmung wachenSiebenschläfer nun über einen Monat früher auf - mit messbarenAuswirkungen auf den Bruterfolg bei heimischen Vogelarten.Der Trauerschnäpper kommt lebensgefährlich zu spät DerTrauerschnäpper ist ein Zugvogel und überwintert in Zentralafrika.Seine Rückkehr nach Europa fällt normalerweise genau mit der größtenInsektendichte bei uns im Frühling zusammen. Doch in den letztenJahren findet die Insektenschwemme früher statt. Die Trauerschnäpperkommen zu spät und finden nicht mehr genug zu fressen. EinigePopulationen in Europa sind deshalb schon um 90 Prozentzurückgegangen.Pressekontakt:WWF World Wide Fund For NatureAnton HermannsPressestelle WWFTel.: 030-311 777 466anton.hermanns@wwf.deOriginal-Content von: WWF World Wide Fund For Nature, übermittelt durch news aktuell