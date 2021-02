Extreme NetworksIst es endlich vollbracht, ?

Der Kurs der Aktie Extreme Networks steht am 15.02.2021, 06:23 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 9.69 USD. Der Titel wird der Branche "Kommunikationsausrüstung" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Extreme Networks entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 197,98 und liegt mit 143 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommunikationsausrüstung) von 81,35. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Extreme Networks auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Extreme Networks. Es gab insgesamt zehn positive und ein negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Extreme Networks daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Extreme Networks von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Extreme Networks wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Extreme Networks-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Extreme Networks liegt im Mittel wiederum bei 8,13 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 9,69 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -16,15 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Extreme Networks insgesamt die Einschätzung "Hold".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Extreme Networks?

Wie wird sich Extreme Networks nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Extreme Networks Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Extreme Networks Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken