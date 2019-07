Extreme Bedingungen für Autourlauber / Jetzt startet Nordrhein-Westfalen in die Ferien / ADAC Stauprognose für 12. bis 14. Juli (FOTO)

München (ots) -Autofahrern steht eines der schlimmsten Reisewochenenden bevor.Mit Ausnahme von Baden-Württemberg und Bayern sind nun alleBundesländer in Ferien. In Richtung Sommerurlaub starten nun auchUrlauber aus Nordrhein-Westfalen und dem Norden der Niederlande. Einezweite Reisewelle rollt aus Bremen, Niedersachsen, Sachsen,Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie dem Süden der Niederlande. Werflexibel ist, sollte über ruhigere Alternativrouten oder auf einenanderen Reisetag, zum Beispiel Montag oder Dienstag, ausweichen. AuchUrlaubsheimkehrer dürfen sich nicht in Sicherheit wiegen. Die Spurenin Richtung Heimat füllen sich inzwischen auch.Die besonders belasteten Fernstraßen (beide Richtungen):- Fernstraßen zur Nord- und Ostsee- A 1/A 3/A 4 Kölner Ring- A 1 Bremen - Hamburg - Puttgarden- A 2 Oberhausen - Hannover - Berlin- A 3 Köln - Frankfurt - Nürnberg- A 4 Erfurt - Dresden - Görlitz- A 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel- A 6 Metz/Saarbrücken - Kaiserslautern - Mannheim- A 7 Hamburg - Flensburg- A 7 Hamburg - Hannover - Kassel - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte- A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg- A 9 Berlin - Nürnberg - München- A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen- A 93 Inntaldreieck - Kufstein- A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen- A 99 Umfahrung MünchenLange Zwangsstopps sind auch im benachbarten Ausland zu erwarten.Zu den Problemstrecken zählen unter anderem Tauern-, Fernpass-,Brenner- und Gotthard-Route sowie die Fernstraßen zu denitalienischen, französischen und kroatischen Küsten. Einedetaillierte Übersicht über die Staufallen im Ausland gibt es unter=> bit.ly/adac_staufallen_ausland. Staugefahr besteht bei derEinreise nach Deutschland an den drei Autobahngrenzübergängen Suben(A 3 Linz - Passau), Walserberg (A 8 Salzburg - München) undKiefersfelden (A 93 Kufstein - Rosenheim).Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell