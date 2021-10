Extrem: Valneva mit besserem Start als BioNTech!

Liebe Leser,

die französische Aktie von Valneva hat auch in den ersten Minuten am Mittwoch erneut ein sehr starkes Ergebnis fabriziert. Während BioNTech und Moderna kaum aus dem Startblock kommen, konnte Valneva den Tag mit dem Plus von 3 % beginnen. Das ist nicht erstaunlich. Valneva schreibt derzeit mehr positive Schlagzeilen als BioNTech oder Moderna.

Bessere Werte

Hintergrund der guten Stimmung ist weiterhin der



