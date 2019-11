Extrawell Pharmaceutical: Ist das eine Gewinn-Chance?

Extrawell Pharmaceutical, ein Unternehmen aus dem Markt "Arzneimittel", notiert aktuell (Stand 22:06 Uhr) mit 0.07 HKD etwas im Plus (+0.46 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Unsere Analysten haben Extrawell Pharmaceutical nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Extrawell Pharmaceutical liegt mit einem Wert von 2,77 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 92 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Arzneimittel" von 35,46. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Anleger: Extrawell Pharmaceutical wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Extrawell Pharmaceutical-Aktie ein Durchschnitt von 0,09 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.071 HKD (-21,11 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (0,08 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,25 Prozent), somit erhält die Extrawell Pharmaceutical-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Extrawell Pharmaceutical erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.