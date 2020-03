"Extraklasse 2+" - Drehstart für zweiten ZDF-Film mit Axel Prahl als Lehrer (FOTO)

Mainz (ots) - Ralph Friesner alias Axel Prahl wird gemeinsam mit seinen Schülernvor eine unliebsame Aufgabe gestellt: Die Abendschule zieht in ein innovativesBildungszentrum um. Inklusion steht dabei ganz oben auf dem Lehrplan - ob siewollen oder nicht. Die Dreharbeiten für den ZDF-Fernsehfilm der Woche"Extraklasse 2+" haben am Dienstag, 3. März 2020, in Berlin begonnen. DasDrehbuch schrieben Johann Bunners und Martin Douven, Regie führt MatthiasTiefenbacher. Neben Axel Prahl spielen unter anderen Katharina Thalbach, AglaiaSzyszkowitz, Cosima Henman, Hans-Martin Stier, Nico Randel, Anselm Bresgott undStephan Kampwirth.Das neue Schuljahr beschert Ralph Friesner eine bunte Schar an Schülern, dieunterschiedlicher nicht sein könnten: Da wäre der überzeugte Singer-SongwriterWalter (Hans-Martin Stier), der immer noch von der großen Musiker-Karriereträumt, obwohl er längst auf der Straße steht. Oder Sandra (Cosima Henman), diewegen diverser Gewaltdelikte nur auf Bewährung und immer in Begleitung ihresbissigen Hundes die Schulbank drückt. Sie ist auch die Erste, die sich nach demUmzug ins neue Bildungszentrum mit dem arroganten Abiturienten Philip (AnselmBresgott) anlegt - das Chaos ist vorprogrammiert.Ralph hat also alle Hände voll zu tun, um seine Schüler auf den Abschlussvorzubereiten. Die moderne, innovative Schule geht ihm dabei gehörig auf denGeist, auch wenn seine dominante Chefin Dörte (Aglaia Szyszkowitz) vom Konzeptüberzeugt ist. Ralph ahnt schnell, dass an dem Bildungszentrum und dem feinenDirektor Van de Veede (Stephan Kampwirth) etwas faul ist - Auswahlverfahren undUmzug gingen verdächtig reibungslos über die Bühne. Kurzerhand geht er der Sacheauf den Grund. Dabei setzt er nicht nur seinen Job, sondern auch DörtesVertrauen aufs Spiel. Obwohl er sich mit ihr doch am liebsten auch privat besserverstehen würde ...Gedreht wird in Berlin und Brandenburg bis Anfang April 2020. Produziert wirdvon UFA Fiction, Dedina Dettmers, Markus Brunnemann und Debora Rosenthal. DieRedaktion im ZDF haben Günther van Endert, Petra Tilger und Jasmin Maeda. EinSendetermin steht noch nicht fest.Ansprechpartnerin: Sabine Dreher, Telefon: 030 - 2099-1098; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/extraklasse2https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4539356OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell