Extra begeistert hunderttausende Sky Kunden und wartet zu Weihnachten mit besonderen Geschenken auf (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Über eine halbe Million Sky Kunden nutzt bereits aktiv dasTreueprogramm Extra- Mit Extra haben Sky Kunden bereits über 400 außergewöhnliche Eventserlebt- Zu Weihnachten bietet das Treueprogramm ganz besondere VorteileUnterföhring, 05. Dezember 2019 - Loyalität lohnt sich: Seit Oktober2018 bietet Sky langjährigen Kunden das Treueprogramm Extra.Mittlerweile nutzen bereits über 900.000 Sky Abonnenten dasKundenbindungsprogramm. Viele davon nutzen Extra aktiv: So haben über500.000 Kunden bereits an Gewinnspielen teilgenommen, über 100.000haben mindestens einen Vorteil eingelöst und gewonnen. Seit Start desProgramms kreierte Extra über 400 außergewöhnliche Erlebnisse, wieetwa einen Blick hinter die Kulissen bei Sky Sport News HD, einenBerlinbesuch zum "Game of Thrones"-Finale, einen Städtetrip nachLondon zu Wimbledon mit Tennisprofi Tommy Haas oder dasFormel-1-Finale in Abu Dhabi. Zu Weihnachten wartet Extra nun mitweiteren besonderen Vorteilen auf und startet die Kampagne "Weil duuns wichtig bist, setzen wir zu Weinachten noch einen drauf."Ben Case, Senior Vice President Customer Base Management bei SkyDeutschland: "Mit Extra möchten wir unseren Kunden auf besondere Artund Weise 'Danke' sagen. Es unseren Kunden zu ermöglichen, Sky inseiner ganzen Vielfalt zu erleben und tief in die SkyEntertainmentwelt einzutauchen, ist Ziel unseres Treueprogramms. Dasswir in so kurzer Zeit bereits so viele Kunden begeistert haben, machtuns stolz. Das positive Feedback ist Motivation für uns, diesen Weggenau so weiterzubeschreiten."Die KampagneErneut sind Sky Sport News HD Moderatorin Jana Azizi und Erik Meijerfür Extra auf Mission. In dem weihnachtlichen Plattformspot schlüpftder Sky Experte in die Rolle des "Santa Erik", schaut auf dasaufregende Jahr mit Extra zurück und zeigt die einzigartigen Events,die Kunden durch das Treuprogramm im Jahr 2019 erleben durften. "Weildu uns wichtig bist, setzen wir zu Weinachten noch einen drauf."Daraufhin erscheint Jana Azizi, die auf einem Schneemobil auf dietollen Vorteile zur Weihnachtszeit auf sky.de/extra und in der "MeinSky" App hinweist. Santa Erik und Jana Azizi rauschen gemeinsam aufdem Schneemobil davon und freuen sich auf weitere Highlights imkommenden Jahr 2020.Link zum Spot: https://www.youtube.com/watch?v=PJS_HDOprfgDie Vorteile zu WeihnachtenZu Weihnachten bietet Extra den Sky Abonnenten ganz besondereVorteile. So sind beispielsweise zum Boxing Day (26.12.) die PremierLeague Konferenz und den ganzen Dezember der Weihnachtsfilm"Tatsächlich Liebe" für alle Sky Kunden verfügbar - unabhängig davon,welche Pakete sie gebucht haben. Ebenso sind die Adventskalender inder "Mein Sky" App und im Sky Store Bestandteil der Weihnachtsaktionvon Extra. Darüber hinaus gibt es für die verschiedenen Stufenweitere Weihnachtsgeschenke, wie Trikots und Kinogutscheine, Upgradesdes Sky+ Receivers auf Sky Q und vieles mehr.Über Extra:Das Treuprogramm Extra funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Jelänger ein Kunde Sky treu ist, desto mehr exklusive Vorteile erwartenihn. Im Mittelpunkt von Extra stehen Premium-Services, die neuestenSky Produkte und Technologien sowie unvergessliche Erlebnisse. JederSky Abonnent ist automatisch Teil von Extra und muss sich lediglicheinmal aktiv für das Programm anmelden. Die Teilnahme ist komplettkostenfrei. Extra ist in unterschiedliche Stufen unterteilt, die sichnach der jeweiligen Vertragslänge der Kunden richten: von Bronze (0bis 2 Jahre), über Silber (3 bis 5 Jahre) und Gold (6 bis 9 Jahre)bis hin zu Platin (10+ Jahre).Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Alexandra FexerCorporate CommunicationsTel: 089/9958 6034alexandra.fexer@sky.detwitter.com/SkyDeutschland