Extra Space Storage IncDamit haben die Anleger von nicht gerechnet

Per 27.03.2020, 04:11 Uhr wird für die Aktie Extra Space Storage Inc der Kurs von 89.78 USD angezeigt.

Wie Extra Space Storage Inc derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Extra Space Storage Inc mit einer Rendite von -15,59 Prozent mehr als 21 Prozent darunter. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,1 Prozent. Auch hier liegt Extra Space Storage Inc mit 20,69 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Extra Space Storage Inc schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,34 % und somit 0,06 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 4,4 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Extra Space Storage Inc 2 mal die Einschätzung buy, 2 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Extra Space Storage Inc vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 83,04 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 43,3 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 119 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".