ExtraEnergie unter den Top Ten der beliebtesten Energieanbieter

Neuss (ots) - Die Rolle von Kundenbewertungen bei der Wahl desEnergieanbieters wird immer bedeutsamer. Erfahrungen anderer Kundenschaffen Vertrauen beim Interessenten und bieten eine belastbareOrientierungshilfe auf dem stark umkämpften Energiemarkt. Für mehrals 75 Prozent der Verbraucher sind die Bewertungen eines Anbietersbei einer Wechselentscheidung gleichermaßen von Bedeutung wie dessenPreis- und Leistungsangebot. Deshalb hat das Markt- undMeinungsforschungsinstituts YouGov in einer aktuellen Umfrageermittelt, welchen Stromanbieter die Deutschen empfehlen würden undein Ranking der zehn beliebtesten Anbieter veröffentlicht.Der ExtraEnergie GmbH ist es gelungen, sich in diesem Rankingunter den Top Ten der beliebtesten Anbieter zu positionieren. Dabeiist ExtraEnergie der einzige alternative Versorger, der sich unterden großen Energieunternehmen im direkten Vergleich durchgesetzt hatund sowohl mit günstigen Preisen als auch gutem Service überzeugenkann."Unser fortwährendes Engagement, die Serviceleistungen für unsereKunden stetig zu verbessern, wurde in der Vergangenheit bereits mitzahlreichen Auszeichnungen belohnt", sagt Mordechay MauriceBen-Moshe, Geschäftsführer der ExtraEnergie GmbH. "Diese Platzierunginnerhalb der Top Ten der beliebtesten Anbieter zeigt uns, dassdieser Einsatz auch von unseren Kunden wahrgenommen und honoriertwird, und wir das Vertrauen unserer Kunden in unsere Produktegewonnen haben. Diesen Weg werden wir kontinuierlich weiter gehen."Seit dem Markteintritt vor acht Jahren ist ExtraEnergie bereitsmehrfach für eine kundenfreundliche Preispolitik, kombiniert mitgutem Service, ausgezeichnet worden. 2014 erreichte das Unternehmenin einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien inKooperation mit N24 Platz fünf in der Teilkategorie Konditionen, 2015in einer Erhebung desselben Marktforschungsinstituts in der KategorieÖkostromanbieter national Platz drei und 2016 den zweiten Platz inder Kategorie Ökostromanbieter national sowie den dritten Platz inder Kategorie Stromanbieter national. Der Telefonservice wurde mitder Note 1,2 bewertet.Diese Kundenzufriedenheit lässt sich auch an der Entwicklung derExtraEnergie GmbH ablesen. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 hatsich der Umsatz im Geschäftsjahr 2014 auf 859 Millionen Euro fastverdreifacht. Für diese Entwicklung wurde das Unternehmen mit demDeloitte Technology Fast 50 Award ausgezeichnet. Diesen Awarderhalten die am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branchen IT,Kommunikation und Life Science.Über die ExtraEnergie GmbHDie ExtraEnergie GmbH mit Sitz in Neuss ist ein 2008 gegründeterkonzernunabhängiger Energieversorger für Strom und Gas. DasUnternehmen hat sich in Deutschland unter den großen Energieanbieternetabliert und beliefert mit den Marken extraenergie, prioenergie undHitEnergie Privat- und Geschäftskunden. Das Unternehmen und dieTarife wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. In einer Studie zurfinanziellen und ökologischen Nachhaltigkeit deutscherEnergieversorger aus der Feder des Instituts für Wirtschaftsprüfung(IWP) der Universität des Saarlandes belegte ExtraEnergie zwei Jahrein Folge noch vor den großen deutschen Energiekonzernen einenSpitzenplatz. ExtraEnergie bietet ausschließlich zertifiziertenÖkostrom und klimaneutrales Erdgas an. Mit professionellemManagement, effizienten Prozessen und schlanken Strukturen hat sichExtraEnergie zum Ziel gesetzt, ihre Kunden mit einem dauerhaftgünstigen Angebot zu überzeugen und den Wettbewerb am Energiemarkt zuverstärken.ExtraGünstig, ExtraSicher, ExtraGrün: ExtraEnergie!Pressekontakt:ExtraEnergie GmbHPressestelleStephanie JordaEuropadamm 2-641460 Neusspresse@extraenergie.comOriginal-Content von: ExtraEnergie GmbH, übermittelt durch news aktuell