ExtraEnergie GmbH spendet 25.000 Euro an den SOS-Kinderdorf e.V.

Neuss (ots) - Seit mittlerweile drei Jahren ist die ExtraEnergieGmbH Kooperationspartner des SOS-Kinderdorf e.V. und unterstütztunterschiedliche Projekte des Vereins. Im Fokus der Zusammenarbeitsteht der Ausbau des SOS-Kinderdorfs in Düsseldorf. Im vergangenenJahr wurde das Projekt "Frühe Hilfen" gefördert, in dessenMittelpunkt lokale und regionale Hilfsangebote für Eltern und Kinderbis drei Jahre steht. In diesem Jahr stiftet ExtraEnergie von derSpendensumme Küchenzeilen und Kühlschränke für die vier Gruppenräumeder SOS-Kindertagesstätte "Farbkleckse"."Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortungbilden das Fundament, auf dem wir die Zukunft mitgestalten", sagtMordechay Maurice Ben-Moshe, Gründer und Geschäftsführer derExtraEnergie GmbH. "Durch die Kooperation mit SOS-Kinderdorf könnenwir dazu beitragen, Kindern die Chance auf ein glückliches undunbeschwertes Leben zu ermöglichen."Das SOS-Kinderdorf Düsseldorf bietet Kindern und Jugendlichen seit2009 Hilfe in alltäglichen und schwierigen Momenten der Jugend unddes Erwachsenwerdens an. Vor allem in Situationen, die auswegloserscheinen, unterstützen Fachkräfte mit Angeboten wie dersozialpädagogischen Familienhilfe, der Schulsozialarbeit, demJugendtreff und dem SOS-Stadtteiltreff und zeigen so neuePerspektiven auf.Der SOS-Kinderdorf e.V. engagiert sich seit 1955 für das Wohl vonKindern, Jugendlichen und Familien - sowohl im Inland als auchweltweit. Im Mittelpunkt stehen die SOS-Kinderdörfer, in denenKinder, deren leibliche Eltern nicht für sie sorgen können, in einemfamiliären Umfeld aufwachsen. Die Kinder bekommen Schutz undGeborgenheit und erhalten das Rüstzeug für ein selbständiges Leben.In Deutschland betreut eine SOS-Kinderdorfmutter gemeinsam mitausgebildeten Erzieherinnen in der Regel vier bis sechs Kinder.Deutschlandweit leben in mittlerweile 16 SOS-Kinderdörfern rund 600Kinder.Über die ExtraEnergie GmbHDie ExtraEnergie GmbH mit Sitz in Neuss ist ein 2008 gegründeterkonzernunabhängiger Energieversorger für Strom und Gas. DasUnternehmen hat sich in Deutschland unter den großen Energieanbieternetabliert und beliefert mit den Marken extraenergie, prioenergie undHitEnergie Privat- und Geschäftskunden. Das Unternehmen und dieTarife wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. In einer Studie zurfinanziellen und ökologischen Nachhaltigkeit deutscherEnergieversorger aus der Feder des Instituts für Wirtschaftsprüfung(IWP) der Universität des Saarlandes belegte ExtraEnergie zwei Jahrein Folge noch vor den großen deutschen Energiekonzernen einenSpitzenplatz. ExtraEnergie bietet ausschließlich zertifiziertenÖkostrom und klimaneutrales Erdgas an. Mit professionellemManagement, effizienten Prozessen und schlanken Strukturen hat sichExtraEnergie zum Ziel gesetzt, ihre Kunden mit einem dauerhaftgünstigen Angebot zu überzeugen und den Wettbewerb am Energiemarktverstärken.