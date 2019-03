Externe Berater coachen Eigentümerfamilie von Kekshersteller Bahlsen

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Eigentümerfamilie des Keks- und Süßwarenherstellers Bahlsen lässt sich von externen Beratern für eine reibungslose Führung des Unternehmens coachen.



In einem Interview mit dem erstmals erscheinenden Magazin "ZEIT für Unternehmer" sagte der bisherige Firmenlenker Werner M. Bahlsen: "Wir haben Verantwortung für 10 000 Leute, inbegriffen die Familien der Mitarbeiter, die Firma darf kein Spielfeld für Unternehmerkinder sein." Bahlsen, der am 13. April 70 Jahre alt wird, hatte vor knapp einem Jahr seinen Rückzug aus dem Tagesgeschäft bekanntgegeben und die Führung an ein vierköpfiges Manager-Team übergeben.

Seine Tochter Verena Bahlsen (26) sagte, bisher gebe es kein Konkurrenzdenken zwischen ihr und ihren drei Geschwistern. Diskussionen seien aber vorprogrammiert, da Familienunternehmen quasi automatisch Diskussionen auslösten. "Mehrere Generationen müssen sich über viel Geld und Einfluss einigen, obwohl sie die Welt verschieden sehen", meinte sie. Ihr Vater sei für sie "die größte Schwierigkeit": "Er ist so ein Vorbild für mich, dass die Angst riesig ist, ihn zu enttäuschen." Die Gruppe mit einem Jahresumsatz von knapp 560 Millionen Euro feiert in diesem Jahr ihr 130-jähriges Bestehen./rek/DP/nas