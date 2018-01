Extell Development Company schließt ein Finanzierungspaket in Höhe von $ 1,135 Milliarden für den Central Park Tower, das höchste Wohngebäude der Welt, ab

Weitere Suchergebnisse zu "Tower":

New York (ots/PRNewswire) - Das landesweit renommierteImmobilienentwicklungsunternehmen Extell Development Company gabheute bekannt, dass das Unternehmen am 29. Dezember 2017 sein bishergrößtes Baudarlehen für den Central Park Tower abgeschlossen hat. DerCentral Park Tower, ein 1.550 Fuß hohes architektonisches Wahrzeichenin der Billionaires' Row in Manhattan, wird das höchste Wohngebäudeder Welt sein. Das Finanzierungspaket bestand aus einer von J.P.Morgan geführten Syndizierung eines vorrangigen Baukredits in Höhevon $ 900 Millionen und einem bevorzugten Eigenkapitaldarlehen einesHedgefonds in Höhe von $ 235 Millionen."Extell genießt bei den Kreditgebern und institutionellenInvestoren einen außergewöhnlich guten Ruf und diese anspruchsvolleTransaktion bestätigt das Vertrauen in Manhattans Markt fürLuxuswohnimmobilien", sagte Gary Barnett, President und Gründer derExtell Development Company. "New York City hat noch nie einensuperhohen Tower dieses Kalibers gesehen und wir freuen uns, dassunsere institutionellen Partner bei der Entwicklung eines Projektesmitmachen, das wirklich außergewöhnlich sein wird."Der Central Park Tower wird der ultimative New YorkerWolkenkratzer mit einem unvergleichlichen Angebot in jeder Hinsicht.Das Hochhaus befindet sich an der 57th Street direkt im Norden desCentral Park und ist hervorragend an der Schnittstelle des ColumbusCircle mit dem Plaza District gelegen. Das Gebäude wurde von demrenommierten Architekturbüro Adrian Smith + Gordon Gill Architectureentworfen, das für seine berühmten Supertalls auf der ganzen Weltbekannt ist, darunter der Burj Khalifa in Dubai und der Kingdom Towerin Saudi-Arabien. Das Gebäude wird 179 ultraluxuriöse Wohnungen mitgroßzügigen Grundrissen, stratosphärischen Aussichten und Zugang zuNew Yorks höchstgelegenem privatem Club mitFull-Service-Einrichtungen umfassen.Extell entwickelt den Central Park Tower gemeinsam mit SMI USA(SMI), der US-Tochtergesellschaft von Shanghai Municipal Investment,einer führenden Infrastrukturinvestmentgesellschaft, die auch für denangesehenen Shanghai Tower verantwortlich ist.Im Central Park Tower wird auch ein rund 300.000 Quadratfuß großesNordstrom-Kaufhaus entstehen. Diese neue siebenstöckigeEinzelhandelsfläche wird das Flaggschiff des in Seattle ansässigenModeeinzelhändlers in New York City sein, das erste in seiner über100-jährigen Geschichte.Extell leistete mit One57, dem ersten superhohen Tower in derBillionaires' Row, Pionierarbeit bei der Entwicklung vonultraluxuriösen Wolkenkratzern in dem heute als prestigeträchtigstemWohnkorridor in Manhattan geltenden Gebiet. Der rekordverdächtigeGlasturm mit Blick auf den Central Park, der die Skyline von New YorkCity neu definierte, besteht aus 132 hochklassigen Eigentumswohnungenüber dem neuen Fünfsterne-Flaggschiffhotel von Park Hyatt. Im One57befindet sich auch die mit $ 100,5 Millionen teuerste Wohnung, diejemals in der Geschichte von New York City verkauft wurde.Die Extell Development Marketing Group ist exklusiv für denVertrieb und das Marketing des Central Park Tower verantwortlich. Mitdem Verkauf soll 2018 begonnen werden und die Fertigstellung ist für2019 geplant. Weitere Verkaufsinformationen erhalten Sie telefonischunter 212-957-5557 oder bei einem Besuch vonwww.centralparktower.com.Über ExtellExtell Development Company ist ein landesweit renommierterImmobilienentwickler von Wohn-, Geschäfts-, Einzelhandels-,Gastronomie- und gemischt genutzten Immobilien, der hauptsächlich inManhattan und anderen führenden Städten im ganzen Land tätig ist. InZusammenarbeit mit Weltklassearchitekten und Designprofis kreiertExtell Objekte, die sich durch anspruchsvolles Design, graziöseGrundrisse und erstklassige Ausstattung auszeichnen.Zu den derzeit in Entwicklung befindlichen Projekten gehören diegrößte Eigentumswohnanlage in Lower Manhattan, One Manhattan Square,am Rande des New Yorker Hafens gelegen, mit atemberaubenden Blick aufdas Wasser und die Stadt und über 100.000 Quadratmetern anunterstützenden Einrichtungen; The Kent auf 200 East 95th Street, einGebäude, das an die Art deco-Strukturen von New York City mitInterieurs erinnert, die die klassische Eleganz der Upper East Sidewiderspiegeln; und 70 Charlton, die erste luxuriöse Wohnanlage amHudson Square in West SoHo. Extell hat auch eine Reihe von Klassikernin den wichtigsten Stadtvierteln restauriert und modernisiert,darunter das ehemalige Stanhope Hotel auf 995 Fifth Avenue und TheBelnord, ein Wahrzeichen an der Upper West Side.Über SMISMI USA ist stolz auf Integrität, Professionalität understklassige Vermögenswerte. Mit der Unterstützung von über 20.000Mitarbeitern und jahrzehntelanger, komplexer Immobilienplanung und-entwicklung steuert SMI Projekte nahtlos von der Konzeption bis zurVermarktung.Shanghai Municipal Investment (ehemals Shanghai Chengtou) wurde1992 gegründet und ist das größte staatliche Unternehmen inSchanghai. SMI verfügt derzeit über zwei börsennotierteTochtergesellschaften sowie 11 private Tochtergesellschaften undangeschlossene Unternehmen. 