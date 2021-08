Express-Aktie: Das Interesse steigt!

Express Inc. (NYSE:EXPR) Aktien wurden am Dienstag höher gehandelt, nachdem “Meme-Aktien” begannen, höher zu steigen.

Viele der von Reddit’s Wall Street Bets Trader favorisierten Aktien legten zu. Zu diesen Aktien gehören AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE:AMC), Gamestop Corp. (NYSE:GME) und Context Logic Inc. (NASDAQ:WISH).

Express lag bei Börsenschluss am Dienstag um 3,86 % höher bei 7,26 $.

Die Aktie scheint aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!