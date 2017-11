Exportweltmeister Deutschland schwächelt (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- Deutsche Wirtschaft weniger optimistisch- Griechenland, Irland und Italien im Aufwind- Politische Unsicherheiten drücken StimmungDeutsche Unternehmen bewerten die Aussichten für Wachstum undwirtschaftliche Weiterentwicklung zunehmend pessimistisch. Das istdas Ergebnis des aktuellen, quartalsmäßig erhobenen Grant ThorntonInternational Business Reports (IBR), einer Umfrage unterFührungskräften von rund 2.500 mittelständischen Unternehmen in 36Ländern.Lediglich 68% der befragten deutschen Unternehmen sehen mitOptimismus in die Zukunft. Im letzten Quartal waren es noch 76%. Vorallem die Chancen auf steigende Exportzahlen werden kritisch gesehen:Nur 20% der Unternehmen kommen hier zu einer positiven Bewertung- einschlechtes Ergebnis für den "Exportweltmeister Deutschland".Zu diesem Wert tragen sicherlich auch die Sorgen derexportorientierten Wirtschaft zur geschäftlichen Entwicklung mitChina bei, traditionell eines der Schlüsselländer deutschen Exports.Hinzu kommen Unsicherheiten vor dem Hintergrund instabilerweltpolitischer Einschätzungen."Wenn die stark exportorientierte deutsche Wirtschaft hier miteiner schwierigen Entwicklung rechnet, gibt dies schon Anlass zurSorge" so Joachim Riese, Vorstandsvorsitzender und CEO von Warth &Klein Grant Thornton. "Auch wenn die deutschen Unternehmen iminternationalen Vergleich noch Optimismus ausstrahlen, muss dieseEntwicklung umsichtig beobachtet werden."Entsprechend der insgesamt gedämpften Stimmung rechnen auchlediglich 49% der deutschen Unternehmen mit einem Umsatzwachstum,gegenüber noch 74% im Vorquartal.Und auch die übrigen Ergebnisse der Umfrage bieten aus deutscherSicht wenig Anlass zur Freude: Nur 29% der deutschen Unternehmenrechnen mit steigenden Gewinnen. Zum Zeitpunkt der vorherigenBefragung waren es noch 54%.Die Bereitschaft zu Neueinstellungen liegt mit 26% (44% im letztenQuartal) bei einem auffallend niedrigen Wert, ebenfalls ein Indikatorfür gedämpfte Zukunftserwartungen.Grant Thornton International Business Report Survey Q3/Q2 2017:Ergebnisse im ÜberblickDeutschland Eurozone GlobalOptimismus-Index 68/76 57/58 49/51Umsatzwachstum 49/74 51/57 50/56Exportwachstum 20/31 22/26 17/19Gewinnwachstum 29/54 38/48 42/47Neueinstellungen 26/44 26/35 35/36Wirtschaftsoptimismus weltweit intaktDer aus dieser Studie abgeleitete Optimismus-Index notiertweltweit einen leicht reduzierten Wert von 49% gegnüber demAllzeithoch von 51% im letzten Quartal. Die europäischen Unternehmenbewegen sich mit 57% auf einem nach wie vor hohen Niveau.Amerikanische Unternehmen werden zunehmend pessimistischer: Zwarbeurteilen solide 70% die Wirtschaftsaussichten positiv, gegenüberdem Wert von 81% im vergangenen Quartal verlieren sie jedoch 11Prozentpunkte.Eurozone im AufwindIn Europa führen Finnland mit 92%, die Niederlande mit 88% undÖsterreich mit 83% das Optimismus-Ranking an, Deutschland folgt mit68% auf Platz 4.Während deutsche Unternehmen also eher kritisch die verschiedenenParameter wirtschaftlicher Entwicklung sehen, beeindruckt dieEurozone mit vergleichsweise guten und stabilen Werten. Besonders beiden ökonomisch eher schwächeren Ländern der Eurozone gibt es einepositive Einschätzung der Wirtschaft. Italien blickt mit 48%gegenüber 34% im letzten Quartal deutlich zuversichtlicher in dieZukunft und auch irische Unternehmen sind mit 64% gegenüber 60% im 3.Quartal hoffnungsvoll eingestellt.Joachim Riese sieht die Eurozone denn auch als Motor für einewirtschaftliche Weiterentwicklung: "Die Ergebnisse des IBRunterstreichen, wenn auch graduell unterschiedlich, den Glauben dereuropäischen Unternehmen an ihre Wettbewerbsfähigkeit. Diewirtschaftliche Erholung in Griechenland, Irland und Italien passt zudieser Einschätzung und ist ein gutes Signal für alle übrigenMitglieder der EU, aber auch darüber hinaus."Politische Unsicherheiten bleibenSchlechte Stimmung beschreibt die Wirtschaftsaussichten imVereinigten Königreich. Hier hinterlassen die Brexitverhandlungendeutliche Spuren: Nur 9% der britischen Unternehmen sind nochoptimistisch hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Aussichten - 13%weniger als im ohnehin schon schwach bewerteten 2.Quartal 2017.Neben den genannten Gründen für die schlechte Stimmung bei denbritischen Unternehmen drückt aber auch beispielsweise dieUnsicherheit über die Entwicklung in Katalonien auf die Stimmung: sofiel der Optimismus-Index in Spanien von 70% im letzten Quartal umsatte 25 Prozentpunkte auf nunmehr 45%.In Deutschland erwarten die Unternehmen jetzt nach derBundestagswahl eine grundsätzlich stabile politische Basis. Aber auchdie Erwartungen an eine wirtschaftsfreundlichere Politik sind da:Rund 39% der befragten deutschen Unternehmen wünschen sich einestärkere politische Unterstützung durch die Bundesregierung.Über Warth & Klein Grant Thornton:Warth & Klein Grant Thornton gehört zu den zehn größten deutschenWirtschaftsprüfungsgesellschaften. Über Warth & Klein Grant Thornton:
Warth & Klein Grant Thornton gehört zu den zehn größten deutschen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Rund 900 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter betreuen an zehn Standorten in Deutschland neben
börsennotierten Unternehmen den großen Mittelstand. Schwerpunkte der
Arbeit der Gesellschaft sind Wirtschaftsprüfung, Steuer- und
Rechtsberatung sowie Corporate Finance & Advisory Services. Die
Gesellschaft berät weltweit im Netzwerk von Grant Thornton mit rund
47.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehr als 700 Standorten
in über 130 Ländern.
Über den IBR:
Der "IBR-International Business Report" von Warth & Klein Grant
Thornton befragt mittelständische Unternehmen aus allen Branchen und
Industriezweigen. Die Daten für die aktuelle Veröffentlichung
basieren auf Interviews mit 2.500 Vorstandsvorsitzenden,
Geschäftsführern oder anderen Führungskräften aus 36
Volkswirtschaften weltweit.