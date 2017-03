Exportüberschuss: Mit diesen Produkten dominiert Deutschland den Weltmarkt

Berlin (ots) - Mit einem Exportwert von 1.207,5 Milliarden Euroist Deutschland 2016 wieder die Top-Exportnation der Welt underzielte mit 252,9 Milliarden Euro den höchstenAußenhandelsüberschuss aller Zeiten. Sehr zum Ärger der USA, diejüngst darin sogar die eigene nationale Sicherheit gefährdet sehenwollten. Zu Deutschlands wichtigsten Warengruppen gehören Kraftwagen,Maschinen, chemische Erzeugnisse sowie Nahrungs- und Futtermittel.Doch bei welchen Gütern belegt Deutschland noch den ersten Platz? DasFinanzunternehmen Vexcash (www.vexcash.com) hat die aktuellen Zahlender Außenhandelsbilanz untersucht und 50 Exportprodukte gefunden, vondenen keine andere Nation mehr exportiert als Deutschland.Zigaretten - Exportwert 3.384.614.122 EuroDie größten Produzenten von Rohtabak sind China, Brasilien undIndien, doch unter den größten drei Exportnationen von Zigarettenbefinden sich Polen, die Vereinigten Arabischen Emirate und auf Rangeins Deutschland.Schokolade - Exportwert 1.895.989.443 EuroNicht nur bei der klassischen Schokolade belegt Deutschland denersten Platz. Auch bei Kakaozubereitungen wie Schokoriegel, gefülltoder nicht gefüllt, liegt die Bundesrepublik auf dem ersten Platz.Allerdings führt Deutschland bei jeglichen Kakaoerzeugnissen nichtnur den Exportwert an, sondern auch den Importwert. So wurdeSchokolade im Wert von 1.118.370.993 Euro importiert. Die meistenKakaobohnen importierten hingegen die Niederlande (1.853.117.630Euro), Deutschland belegt den vierten Rang (871.129.166 Euro).Rum und Taffia - Exportwert 164.415.782 EuroRum, das klassische Exportgut der Karibik? Tatsächlich sind nurJamaika und die Dominikanische Republik unter den zehnTop-Exportnationen für Rum und Taffia. Die Plätz zwei und drei nachDeutschland belegen die USA (135.244.170 Euro) und Spanien(114.725.325 Euro).Kaffee, nicht geröstet und entkoffeiniert - Exportwert 478.265.606EuroDer weltweit größte Rohkaffee-Exporteur ist mit großem AbstandBrasilien, das jährlich 32,9 Millionen Sack Kaffeebohnen exportiert.Wichtigster Handels- und Umschlagplatz ist hingegen Deutschland. Nachdiversen Weiterverabeitungs- und Veredelungsstufen wird er vor allemin das europäische Ausland exportiert. So beträgt der Importwert vonnicht-geröstetem sowie nicht-entkoffeiniertem Kaffee 2.766.755.032Euro, und damit mehr als das fünffache des Exportwerts.Elektrische Energie - Exportwert 3.963.189.852 EuroErst seit 2003 nimmt die aus Deutschland exportierte Menge Stromzu, in den neunziger Jahren war die Stromhandelsbilanz relativausgeglichen. Inzwischen ist der deutsche Exportwert mit fast 4Milliarden Euro der höchste, bei den Kilowatt Stunden (kwH), was derExportmenge entspricht, verdrängt nur Südafrika Deutschland vomersten Rang. Beim Exportwert liegt Südafrika allerdings nur auf Platz16.Autos mit Ottomotor, 1000-1500 cc sowie 1500-3000 cc -Gesamtexportwert 62.721.351.129 EuroMit über 62 Milliarden Euro Exportwert machen Autos mitOttomotoren über fünf Prozent der gesamten Exporte Deutschlands aus.Den größten Anteil haben dabei die Autos mit 1500-3000 cc, fast 50Milliarden Euro.Autos mit Dieselmotor, kleiner als 1500 cc, 1500 - 2500 cc undgrößer als 2500 cc, - Gesamtexportwert 64.946.260.477 EuroAutos mit Dieselmotor haben sogar einen höheren Exportwert als mitOttomotor. In der Klasse mit mehr als 2500 cc ist Deutschland nichtnur beim Exportwert auf Platz eins, sondern mit knapp 6 MilliardenEuro auch beim Importwert.Dieselmotoren für Kraftfahrzeuge - Exportwert 4.458.421.992 EuroDeutschland exportiert nicht nur die meisten Autos, sondern auchdie dazu passenden Motoren. Kein überraschender Wert, interessant istaber, dass der Importwert mehr als eine halbe Milliarde Euro größerist als der Exportwert.Hanffasern - Exportwert 596.974 EuroDer Exportwert von bearbeiteten Hanffasern ist mit über einerhalben Million Euro zwar sehr gering, nichtsdestotrotz liegtDeutschland damit auf Platz eins weltweit. Ferner sind Hanffasern dieWare mit der größten Diskrepanz zwischen Export- und Importwert, dermit über drei Millionen mehr als fünfmal so hoch ist wie derExportwert.Die deutsche Wirtschaft schafft es aber auch mit diversen weiterenProdukten, sich die Spitzenposition im Welthandel zu sichern. Einkompletter Überblick ist hier zu finden:https://www.vexcash.com/blog/import-und-export-in-deutschland/Pressekontakt:Über VexcashDie Vexcash AG ist ein Anbieter von Kurzzeitkrediten mit Sitz inBerlin. 2012 von Manuel Prenzel gegründet vermittelte sie bislang200.000 Kredite und war die erste Plattform ihrer Art. 