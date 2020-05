Exportportal unterstützt kleine Unternehmen während beispielloser globaler Pandemie

Glendale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - CEO Ally Spinu stellt Ressourcen und Tipps für KKMU zur Bewältigung der COVID-19-Krise zur VerfügungIm Zuge des sich weltweit verbreitenden, neuen Coronavirus sind sich Export Portal und CEO Ally Spinu sehr wohl bewusst, wie wichtig es ist, kleine Unternehmen und die globale Wirtschaft zu unterstützen."Wir befinden uns inmitten einer globalen Gesundheitskrise, wie sie die meisten von uns noch nie erlebt haben, und wir stellen uns der Situation, global vereint und mit Einfühlungsvermögen, Widerstandsfähigkeit, Entschlossenheit und Teamwork", sagte Frau Spinu.KKMU machen nicht nur durchschnittlich 70 % der Arbeitsplätze in der ganzen Welt aus, sondern auch etwa 4,5 Billionen Dollar des weltweiten Exportgeschäfts. Die Mission von Export Portal ist, KKMU mit allem zu versorgen, was sie brauchen, um selbstbewusst in die Welt des internationalen Handels einzutreten. Es ist unverzichtbar, dies unter allen Umständen weiter zu verfolgen."Als CEO eines globalen Portals mit Fokus auf KKMU besteht meine Antwort auf COVID-19 darin, dass wir unser Engagement für KKMU-Zulieferer auf der ganzen Welt fortsetzen", sagte Frau Spinu. "Zu diesem Zweck werden von jetzt an bis Ende 2020 alle Zertifizierungsgebühren und Verkaufsgebühren erlassen."Es wird nicht nur auf Zertifizierungs- und Verkaufsgebühren verzichtet, sondern Frau Spinu ist auch Gastgeberin eines alle zwei Wochen stattfindenden globalen KMU-Online-Forums, um Fragen zu beantworten, Erkenntnisse auszutauschen und die internationale KKMU-Gemeinschaft zusammenzubringen. Um sich anzumelden, bitte hier klicken (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2798583-1&h=1232929433&u=https %3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2798583-1%26h%3D232279370 5%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fapp.smartsheet.com%252Fb%252Fform%252F2a5351d0f9ee4a 419ab19d48de12e809%26a%3Dclick%2Bhere&a=hier+klicken) .Obwohl die globale Pandemie viele Herausforderungen für kleine Unternehmen mit sich gebracht hat, ist es nicht schwer, Unterstützung zu erhalten. Solange wir uns weiterhin gegenseitig helfen, wird die Stärke der KMUs nur wachsen und expandieren wird - ungeachtet der aktuellen Marktschwierigkeiten. In der gegenwärtigen Situation, in der man Kunden nicht direkt in den eigenen Werkstätten und Geschäften willkommen heißen kann, ist der sichere Online-B2B-Marktplatz von Export Portal der ideale Ort dafür.Informationen zu Export Portal & CEO Ally Spinu: Nach persönlichen Erfahrungen mit den Schwierigkeiten des internationalen Handels gründete die erfolgreiche Geschäftsfrau Ally Spinu https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2798583-1&h=1627640 82&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2798583-1%26h%3 D1043627581%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.exportportal.com%252F%26a%3DExportPort al.com&a=ExportPortal.com . Export Portal ist ein digitaler B2B-Marktplatz mit dem Ziel, eine umfassende internationale Handelsdrehscheibe für KMU und ihre Partner zu sein. Gestützt auf eine proprietäre Blockchain-Technologie legt Export Portal den Schwerpunkt auf Sicherheit, Transparenz, Kosteneffizienz und Benutzerfreundlichkeit. Partner können vertrauensvoll mit anderen verifizierten Unternehmen und Experten aus der ganzen Welt Handel treiben, Netzwerke aufbauen und kommunizieren.Wenn Sie mehr über unsere Plattform erfahren möchten, gehen Sie zu: https://www.exportportal.com/learn_more (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=279 8583-1&h=1184249124&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o% 3D2798583-1%26h%3D1557008412%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.exportportal.com%252F learn_more%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.exportportal.com%252Flearn_more&a=https %3A%2F%2Fwww.exportportal.com%2Flearn_more)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1165587/Export_Portal_Small_Businesses_D uring_COVID_19.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2798583-1&h=650455115&u= https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2798583-1%26h%3D2753 505904%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1165587%252FEx port_Portal_Small_Businesses_During_COVID_19.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.p rnewswire.com%252Fmedia%252F1165587%252FExport_Portal_Small_Businesses_During_CO VID_19.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1165587%2FExport_Portal_ Small_Businesses_During_COVID_19.jpg)Pressekontakt:info@ExportPortal.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132291/4592235OTS: Export PortalOriginal-Content von: Export Portal, übermittelt durch news aktuell