Exporte im Oktober 2019: +1,9 % zum Oktober 2018

Wiesbaden (ots) -Exporte, Oktober 2019119,5 Milliarden Euro+1,2 % zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)+1,9 % zum VorjahresmonatImporte, Oktober 201998,0 Milliarden Euro0,0 % zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)-0,6 % zum VorjahresmonatAußenhandelsbilanz, Oktober 2019:21,5 Milliarden Euro20,6 Milliarden Euro (kalender- und saisonbereinigt)Leistungsbilanz nach Berechnungen der Deutschen Bundesbank, Oktober201922,7 Milliarden EuroIm Oktober 2019 wurden von Deutschland Waren im Wert von 119,5 Milliarden Euroexportiert und Waren im Wert von 98,0 Milliarden Euro importiert. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt,waren damit die deutschen Exporte im Oktober 2019 um 1,9 % höher und die Importeum 0,6 % niedriger als im Oktober 2018. Kalender- und saisonbereinigt nahmen dieExporte gegenüber dem Vormonat September 2019 um 1,2 % zu, die Importe bliebennahezu unverändert.Die Außenhandelsbilanz schloss im Oktober 2019 mit einem Überschuss von 21,5Milliarden Euro ab. Im Oktober 2018 hatte der Saldo in der Außenhandelsbilanz+18,7 Milliarden Euro betragen. Kalender- und saisonbereinigt lag der Überschussder Außenhandelsbilanz im Oktober 2019 bei 20,6 Milliarden Euro.Unter Berücksichtigung der Salden für Warenhandel einschließlich Ergänzungen zumAußenhandel (+22,5 Milliarden Euro), Dienstleistungen (-4,3 Milliarden Euro),Primäreinkommen (+9,0 Milliarden Euro) und Sekundäreinkommen (-4,5 MilliardenEuro) schloss - nach vorläufigen Berechnungen der Deutschen Bundesbank - dieLeistungsbilanz im Oktober 2019 mit einem Überschuss von 22,7 Milliarden Euroab. Im Oktober 2018 hatte die deutsche Leistungsbilanz einen Aktivsaldo von 20,3Milliarden Euro ausgewiesen.In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im Oktober 2019 Warenim Wert von 70,0 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 55,2Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber Oktober 2018 stiegen die Exportein die EU-Länder um 0,1 %, die Importe aus diesen Ländern nahmen um 0,2 % ab. Indie Länder der Eurozone wurden im Oktober 2019 Waren im Wert von 43,8 MilliardenEuro (-0,9 %) exportiert und Waren im Wert von 35,5 Milliarden Euro (+0,1 %) ausdiesen Ländern importiert. In die EU-Länder, die nicht der Eurozone angehören,wurden im Oktober 2019 Waren im Wert von 26,2 Milliarden Euro (+1,7 %)exportiert und Waren im Wert von 19,6 Milliarden Euro (-0,7 %) von dortimportiert.In die Länder außerhalb der Europäischen Union (Drittländer) wurden im Oktober2019 Waren im Wert von 49,5 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von42,8 Milliarden Euro aus diesen Ländern importiert. Gegenüber Oktober 2018nahmen die Exporte in die Drittländer um 4,6 % zu, die Importe von dort sankenum 1,0 %.