Export arbeitet sich aus Corona-Tief - Bundesamt gibt Daten bekannt

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Exportwirtschaft hat dank der weltweiten Konjunkturerholung nach dem Corona-Krisenjahr 2020 wieder Tritt gefasst.



Wie sich die Ausfuhren im Juni 2021 und damit im ersten Halbjahr insgesamt entwickelt haben, gibt das Statistische Bundesamt am Montag (08.00 Uhr) in Wiesbaden bekannt.

In den ersten fünf Monaten lagen die Ausfuhren mit einem Volumen von 554,1 Milliarden Euro um 15,3 Prozent über dem Wert des Vorjahreszeitraums. Im vergangenen Jahr hatte die Corona-Krise tiefe Löcher in die deutsche Exportbilanz hinterlassen. Für das laufende Jahr rechnet der Außenhandelsverband BGA mit einem deutlichen Plus, auch wenn zuletzt Materialmangel und knappe Rohstoffe die Geschäfte belasteten.

Einer Ifo-Umfrage zufolge beklagen inzwischen 64 Prozent der von dem Wirtschaftsforschungsinstitut befragten Unternehmen Engpässe und Probleme bei Vorlieferungen als Hindernis für ihre Produktion. Derzeit bedienten die Hersteller die Nachfrage noch aus ihren Lagern, "aber die leeren sich nun auch zusehends", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. Wird wegen fehlender Teile weniger produziert, kann nicht so viel exportiert werden./mar/DP/jha