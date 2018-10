Export Portal sucht Partner oder Investoren zur Förderung des Wachstums im internationalen B2B-Handel für KMUs

Große Technologiefirmen sind nicht die einzigen Anbieter vonBlockchain-HandelslösungenGlendale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Export Portal, ein inPrivathand befindlicher Betreiber einer auf Blockchain basierendenVerkaufsplattform, sucht für den weiteren Ausbau seinesinternationalen Geschäfts nach Investoren und Partnern. Aufgrund derExpansion des Unternehmens in 150 Länder in den Jahren 2017 und 2018haben die Pläne der Gründer ein Niveau erreicht, das den Beitraggleichgesinnter Partner erfordert, die unsere Vision für dieUnterstützung von Unternehmen auf der ganzen Welt teilen. Unser Teamwird unseren verifizierten Partnern für jeden einzelnen Schrittzahlreiche Service- und Supportleistungen bereitstellen, die von derErarbeitung von Marketingkampagnen bis zur Überprüfung von Zahlungenreichen, sowie alle Sendungen und Zollabfertigungen in einem Kontomit gemeinsamem Zugriff authentifizieren, das allen beteiligtenParteien zur Verfügung steht.Kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) leisten einen wesentlichenBeitrag zur lokalen Wirtschaft, fördern die Entwicklung voneinkommensschwachen Kommunen und arbeiten an der Bekämpfung von Armutund Arbeitslosigkeit. Von diesen Anstrengungen profitieren Märkte aufder ganzen Welt, weshalb KMUs zum Lebenselixier der Weltwirtschaftgehören. Die durch Blockchain ermöglichten Handelsbeziehungen stehenheute vor einer exponentiellen Beschleunigung im Zuge von Industrie4.0. Diese vierte industrielle Revolution wird KMUs die Möglichkeitenbereitstellen, die sie benötigen, um bessere Geschäftsergebnisse alsje zuvor zu erzielen, und wir möchten uns an die Spitze dieserEntwicklung setzen.Export Portal wurde als Lösung entwickelt, die eine kostenloseRegistrierung bietet, leicht verständlich ist und Anwendern die Angstvor dem internationalen Handel nehmen soll. Wir bietenStart-up-Unternehmen und Kleinbetrieben, die nicht in der Lage sind,"in der obersten Liga zu spielen", eine Drehscheibe fürinternationale Geschäfte, mit deren Hilfe sie ihr Potenzial vollausschöpfen können. Indem wir Verkäufern den erforderlichen Platz fürihre Produkte bereitstellen, um eine breitere Zielgruppe erreichen zukönnen, ermöglichen wir Käufern, die gewünschten Produkte schnellerund effizienter zu finden. Auf dieser Grundlage sind wir in der Lage,gemeinsam zu wachsen und mit Geschäftsrivalen zu konkurrieren, denenwir allein nicht die Stirn bieten könnten.Export Portal wird auch in den kommenden Jahren die Grenzen derherkömmlichen Handelsbeziehungen durchbrechen. Unser Online-Showroom,unsere umfassende Treuhand-Zahlungsgarantie (100% Escrow PaymentGuarantee, 1EPG) sowie unsere in Blockchain-Sicherheit verankerteKommunikation und Kundenbasis werden KMUs jeglicher Größe neueDimensionen eröffnen. Ms. Spinu, CEO von Export Portal, und ihr Teamfreuen sich auf die nächste Phase des Wachstums und halten hierfürAusschau nach einem gleichgesinnten Investor für die weitereErkundung dieser B2B-Arena.Wir suchen nach Visionären, die veraltete Handelspraktikenrevolutionieren möchten und die über das erforderliche Talent für dieNutzung der vielen Terabyte an Informationen besitzen, um dieseVision in die Realität umzusetzen. Als Frau, die in den BereichenTechnologie und Zahlungsabwicklung ein hohes Ansehen genießt und einenachweisliche Erfolgsgeschichte geschrieben hat, schafft Ms. SpinuPlatz in ihrem Terminkalender, um sich mit interessierten Investorenzusammenzusetzen und die nächsten Schritte gemeinsam zu besprechen.Kontaktieren Sie Export Portal, um weitere Informationen zu erhaltenoder eine Besprechung zu vereinbaren.Unterstützen Sie Export Portal dabei, KMUs das erforderlicheKnow-how bereitzustellen, das sie benötigen, um sich selbst zuhelfen.Weitere Informationen über unsere Plattform finden Sie unter:https://www.exportportal.com/learn_moreSprechen Sie mit uns über unsere Vision und investieren Sie inbessere Handelsmöglichkeiten unter: http://ec-b2b.com/Unsere zweiminütige Verkaufspräsentation über das Problem, zudessen Lösung ExportPortal.com beiträgt, finden Sie unter:https://www.youtube.com/watch?v=wUi0jB_MslAInvestor Relations und Medienkontakt:John ZahaitisExport Portalhttp://ec-b2b.com/+1 (818)965-9399investors@exportportal.commedia@exportportal.comOriginal-Content von: Export Portal, übermittelt durch news aktuell