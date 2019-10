Export Portal lädt Import-/Export-Fachleute aus der EU und Russland in sein Experten-Panel ein

Globale B2B-Handelsplattform bietet Experten die Möglichkeit, sichzu vernetzen, sich Gehör zu verschaffen und als LänderbotschafterVeränderungen herbeizuführenGlendale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Mit der Beta-Einführungseines mit Spannung erwarteten internationalen B2B-Handelsdrehkreuzesbegrüßt Export Portal Länderbotschafter aus der EU und Russland inihrem Expertengremium EP+.EP+ ist ein innovativer Ansatz, der KMU mit allem versorgt, wassie für den internationalen Handel in Russland und der EU benötigen.Export Portal verfolgt einen neuen Ansatz zum Umgang von Klein- undMittelbetrieben mit einzigartigen Problemen wie Handelskonfliktenoder Schwierigkeiten bei der Digitalisierung. EP+ ist ein globalesNetzwerk, das lokale KMU unterstützt und deren Schwierigkeitenversteht.https://www.youtube.com/watch?v=dua_eY8yrJUTeilnehmer können eine Reihe von Vorteilen genießen, daruntereinkommensabhängige Provisionen, das Äußern von kommerziellen undwirtschaftlichen Bedürfnissen, die in ihren Ländern bestehen, sowieUnterstützung für KMU in ihrer internationalen Weiterentwicklung. MitEP+ haben Mitglieder die Möglichkeit, das Wirtschaftswachstum und dieKMU in ihren Ländern zu unterstützen."Mit EP+ können Handelsexperten den zwischenstaatlichen Handel derEU und in Russland direkt an der Basis unterstützen; zudem haben sieZugriff aus erster Hand auf die neueste Technologie in ihrerBranche", sagte Ally Spinu, CEO von Export Portal. "Länderbotschafterbei EP+ können die eCommerce-Revolution im Import/Exportbeeinflussen, die sich auf Export Portal ereignet, sowohl auf lokalerals auch auf globaler Ebene".Jene, die interessiert sind, mehr über diese Möglichkeit zuerfahren und sich als Länderbotschafter bei Export Portal zuregistrieren, sollten folgende Website besuchen:https://www.exportportal.com/landing/country_ambassador.Informationen zu Export Portal und zu CEO Ally Spinu: Nachpersönlichen Erfahrungen mit den Problemen, die im internationalenHandel entstehen können, gründete die erfolgreiche Geschäftsfrau AllySpinu ExportPortal.com. Export Portal ist ein digitalerB2B-Marktplatz, der ein umfassendes internationales Handelszentrumfür KMU und ihre Partner sein soll. Durch eine proprietäreBlockchain-Technologie unterstützt, priorisiert Export PortalSicherheit, Transparenz, Kosteneffizienz und Benutzerfreundlichkeit.Partner können mit anderen verifizierten Unternehmen und Experten ausder ganzen Welt zuversichtlich handeln, sich vernetzen undkommunizieren.Um mehr über unsere Plattform zu erfahren, besuchen Sie bitte:https://www.exportportal.com/learn_moreSprechen Sie mit uns über Ihre Visionen und investieren Sie in einenbesseren Handel: http://ec-b2b.com/Unser 2 Minuten langes Video, das erläutert, welche Probleme mitExportPortal.com gelöst werden können, finden Sie hier:https://www.youtube.com/watch?v=wUi0jB_MslADie bevorstehenden vierte industrielle Revolution und dereCommerce: Es geht darum, von einer seriösen Quelle zu kaufen -Export Portal.Pressekontakt:John ZahaitisExport Portalhttp://ec-b2b.com/+1 (818) 965-9399investors@exportportal.com | media@exportportal.comOriginal-Content von: Export Portal, übermittelt durch news aktuell