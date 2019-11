Export: Forderungsrisiko nimmt bei Geschäften mit polnischen Abnehmern nochmals zu

Köln (ots) - Der internationale Kreditversicherer Atradius weist Exporteure aufweiter steigende Risiken für Zahlungsausfälle und -verzögerungen bei Geschäftenmit polnischen Abnehmern hin. Zwar wächst das Bruttoinlandsprodukt Polens indiesem und auch im kommenden Jahr mit voraussichtlich 4,0 % beziehungsweise 3,1% sehr solide. Die Wahrscheinlichkeit, dass Lieferanten nach erbrachter Leistungnicht bezahlt werden, ist in dem Land jedoch weiterhin beträchtlich -insbesondere, wenn Auftraggeber aus der polnischen Automobilbranche, derBauwirtschaft, dem Agrarsektor, der Maschinenbauindustrie oder demKonsumgüter-/Elektronikbereich stammen. Das zeigt eine interne Auswertung derNichtzahlungsmeldungen des internationalen Kreditversicherers. In den kommendenMonaten dürfte das Forderungsrisiko des achtgrößten AußenhandelspartnersDeutschlands noch weiter zunehmen."Unter den europäischen Volkswirtschaften ist Polen den aktuellen externenUnsicherheiten mit am stärksten ausgesetzt, insbesondere jenen, die vom Brexitausgehen", sagt Dr. Thomas Langen, Senior Regional Director Deutschland, Mittel-und Osteuropa von Atradius. "Nach Deutschland ist das Vereinigte Königreich diewichtigste Exportdestination des Landes. Darüber hinaus haben einige Bereicheneinen Arbeitskräftemangel, unter anderem das verarbeitende Gewerbe. Wir gehenzudem davon aus, dass die Firmeninsolvenzen in der polnischen Wirtschaft in denkommenden Monaten um 4 % zunehmen. Damit steigt in Polen das Forderungsrisikostärker als in den meisten anderen Volkswirtschaften der Europäischen Union."Zahlungsausfälle haben sich in den vergangenen zwölf Monaten bereits verdoppeltDie Unsicherheiten im Firmengeschäft mit polnischen Unternehmen haben bereits inden vergangenen zwölf Monaten erheblich zugenommen. Wie das AtradiusZahlungsmoralbarometer 2019 für die Region Osteuropa zeigt, stieg bei denbefragten polnischen Firmen der Gesamtwert der Forderungen, die am Ende einesGeschäftsjahres unbezahlt waren und abgeschrieben werden mussten, von 1,0 % inder Vorjahresbefragung auf zuletzt 1,9 % an.Besonders viele Zahlungsausfälle im polnischen Maschinenbau Im Branchenvergleicham höchsten war dieser Wert zuletzt bei polnischen Lieferanten aus demMaschinenbausektor, wo Unternehmen 3,7 % der Forderungen als Verlust verbuchenmussten, gefolgt vom Agrarsektor, hier lag dieser Wert bei 1,9 % derAußenstände. Auch bei polnischen Baufirmen sowie im Elektronikbereich hat sichdas Zahlungsrisiko signifikant verschlechtert. Zuletzt wurde hier jede dritteForderung am Fälligkeitstag nicht bezahlt.Polnische Automobilbranche: Durchschnittliche Zahlungsdauer liegt bei 115 TagenAuch Geschäfte mit in Polen ansässigen Automobilherstellern und -zulieferernsind zunehmend unsicher. Die Anbieter sind in hohem Maße von derAuslandsnachfrage abhängig, allein 2018 generierte die Branche 55 % ihresUmsatzes durch Exporte. Die Produktion der Unternehmen aus diesem Sektor ging2018 um 4,4 % gegenüber 2017 zurück. Die durchschnittliche Zahlungsdauer in derpolnischen Automobilbranche betrugt zuletzt 115 Tage. Atradius bewertet dasZahlungsrisiko bei Herstellern in Polen aktuell als "mittelmäßig" und beiTier-1- und Tier-2-Lieferanten sowie bei Automobilhändlern als "erhöht".Unsicherheiten bestehen besonders bei Tier-2-Unternehmen. Aufgrund des starkenWettbewerbs verfügen sie nur über wenig Verhandlungsspielraum bei ihrenGeschäften. Die Zunahme von Elektroautos dürfte hier ebenfalls dasForderungsrisiko steigern, da nur wenige von ihnen über die finanziellen Mittelfür die Entwicklung von Innovationen verfügen. Ein ungeordneter Brexit undUS-Zölle würden die polnische Automobilwirtschaft aufgrund ihrerExportabhängigkeit ebenfalls hart treffen.Externen Risiken besonders stark ausgesetztDie Hauptträger des BIP-Wachstums sind Investitionen und der Konsum derBevölkerung. Letzterer wiederum profitiert von sinkenden Arbeitslosenzahlen undsteigenden Gehältern. Auf der anderen Seite gibt es aber in verschiedenenBranchen einen Arbeitskräftemangel. Dieser wird durch die Senkung desRentenalters im Jahr 2016 noch einmal verstärkt.Zudem bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der Wirtschafts- und Innenpolitikder polnischen Regierung. Die größten Unsicherheiten für die polnischeWirtschaft gehen aus Sicht von Atradius jedoch von externen Faktoren wie denUS-Importzöllen und vor allem der Brexit-Entscheidung aus. Die jährlichenÜberweisungen von im Ausland lebenden Polen an ihre Familien belaufen sich aufrund vier Milliarden Euro, ein großer Teil davon stammt aus dem VereinigtenKönigreich. Längerfristig könnte der Austritt des Vereinigten Königreichs ausder EU auch die EU-Strukturfonds beeinträchtigen. Polen erhält aktuell diemeisten Gelder aus dem Fond, der wirtschaftliche Fortschritt des Landes hängt inerheblichem Maße hiervon ab.Die aktuellen Atradius-Analysen zu Polen finden Sie im jüngsten Country Reportund im Zahlungsmoralbarometer Osteuropa. Die Publikationen können kostenlos aufwww.atradius.de im Menüpunkt Publikationen heruntergeladen werden.Über AtradiusAtradius ist ein globaler Anbieter von Kreditversicherungen, Bürgschaften,Inkassodienstleistungen und Wirtschaftsinformationen mit einer strategischenPräsenz in mehr als 50 Ländern. Die von Atradius angebotenen Produkte schützenUnternehmen weltweit vor den Ausfallrisiken beim Verkauf von Waren undDienstleistungen auf Kredit. Atradius ist Mitglied der Grupo Catalana Occidente(GCO.MC), einer der größten Versicherer in Spanien und einer der größtenKreditversicherer der Welt. Weitere Informationen finden Sie online unterwww.atradius.deFür weitere Informationen:Atradius KreditversicherungNiederlassung der Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros yReasegurosAstrid Goldberg PressesprecherinTelefon: +49 (0) 221 2044 - 2210E-Mail: astrid.goldberg@atradius.comastridStefan DeimerPressereferentTelefon: +49 (0) 221 2044 - 2016E-Mail: stefan.deimer@atradius.comOriginal-Content von: Atradius, übermittelt durch news aktuell